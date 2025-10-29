Servicemedarbetare inom städ till Garnisonen
Sodexo AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Det finns något speciellt med människor som bryr sig om detaljerna. Varje dag börjar med din insats - den som får hela Garnisonen att glänsa, kännas fräsch och välkomnande. Du ser det andra kanske inte alltid tänker på: känslan av ordning, lugnet i en välstädad miljö och värmen i ett vänligt hej. Som Servicemedarbetare på Garnisonen är du mer än någon som städar. Du är den viktiga kuggen bakom kulisserna - den som ser till att arbetsplatsen är hygienisk, trygg och trivsam.
Om rollen
Som Servicemedarbetare inom städ är du en del av ett modernt team som kombinerar omtanke med innovation. Rollen innebär en spännande mix av klassisk städning och innovativ teknik - du genomför traditionella städuppgifter samtidigt som du använder CleanPilot och städrobotar för att planera, följa upp och effektivisera arbetet. Du gillar att arbeta på ett strukturerat och digitalt sätt där kvalitet, hållbarhet och effektivitet går hand i hand.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Genomföra schemalagda städuppgifter på gemensamma ytor
• Säkerställa rena och fräscha arbetsytor, toaletter och entréer
• Påfyllning av lager och förbrukningsmaterial
• Använda CleanPilot och samarbeta med städrobotar i det dagliga arbetet
• Bidra till en säker, trivsam och hållbar miljö
• Lyfta blicken, hälsa välkomnande och bidra till en positiv stämning
Vem är du?
Du är en person som ser glädjen i att skapa ordning och trivsel och som bryr dig om både detaljerna och människorna runt dig. Med ett vänligt bemötande och ett öga för helheten ser du och hälsar på människor i entréer, korridorer och gemensamma ytor. Du trivs i en miljö där samarbete, service och engagemang är en del av vardagen, och du jobbar gärna i team, i nära samarbete med våra Campus Ambassadörer. Du tycker också att det är spännande med ny teknik och uppskattar variation i arbetsuppgifterna - från traditionell städning till kontrollstädning, stora golvytor, entréer, underjordiska utrymmen, trapphus och andra ytor där människor rör sig dagligen.
Detta kännetecknar dig:
• Noggrann, strukturerad och serviceinriktad
• Ser glädjen i att göra skillnad för andra
• Flexibel, ansvarstagande och en positiv lagspelare
• Nyfiken på ny teknik och moderna städlösningar
• Trivs med variation och utmaningar i arbetsuppgifter
• God förmåga att ta instruktioner Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
• Erfarenhet av städningyrket
• God känsla för kvalitet, struktur och noggrannhet
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Flexibel, lösningsorienterad och ansvarstagand
• Erfarenhet av att arbeta med städrobotar och CleanPilot är meriterande (inte ett krav)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Varför Sodexo?
Hos oss blir du en del av ett team där energi, omtanke och gemenskap står i centrum.
Vi är i starten av något nytt - ett uppdrag där du får vara med och bygga, påverka och skapa. Här finns plats för din personlighet, dina idéer och din vilja att utvecklas. Det här är inte bara ett jobb - det är en möjlighet att vara med och forma framtidens serviceupplevelse i en av Stockholms mest dynamiska miljöer.
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Tjänsten
Vi erbjuder en spännande deltidsroll på 75%. Du kommer att arbeta 30 timmar per vecka, måndag till fredag, på en plats där historia möter framtid - Garnisonen i Stockholm. Start sker 2 Januari eller enligt överenskommelse. Vi ser fram emot att välkomna just dig som vill bidra energi och engagemang.Så ansöker du
Har du frågor längtar vi efter att höra från dig! Kontakta gärna hanna.johansson2@sodexo.com
. Vi vill ha din ansökan senast 14
november, och den skickas smidigt via vår hemsida.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Månadslön - enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Hanna JOHANSSON2 Hanna.JOHANSSON2@sodexo.com Jobbnummer
9580076