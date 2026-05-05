Servicemedarbetare - Trappstäd
Vital Service Sverige AB / Städarjobb / Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Trivs du bäst med att arbeta självständigt och noggrant?
Hos oss är städning inte bara ett jobb - det är en viktig del av att skapa rena, trygga och välkomnande miljöer för människor. Vi vet att våra medarbetare är nyckeln till att skolor, kontor och offentliga utrymmen fungerar smidigt. Därför satsar vi på att du ska känna dig trygg, få möjlighet att utvecklas i din egen takt och vara stolt över ditt arbete. På **Vital** värdesätter vi noggrannhet och kvalitet - och vi förstår att många trivs bäst med att arbeta självständigt.
Vi söker nu en noggrann trappstädare!
Är du en person som gillar att arbeta strukturerat och självständigt? Då kan detta vara rätt roll för dig! Som trappstädare hos oss kommer du att ansvara för att hålla trappuppgångar, gemensamma utrymmen och offentliga miljöer skinande rena. Du kommer att ha ett tydligt ansvarsområde och möjlighet att planera ditt arbete på ett sätt som passar dig.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Självständigt arbete:
Att se till att trappor, korridorer och gemensamma ytor hålls rena och välskötta.
Kvalitet och noggrannhet:
Att arbeta med moderna städhjälpmedel och miljövänliga metoder för att säkerställa högsta standard.
Eget ansvar:
Att bidra till en god hygienstandard och skapa en trevlig miljö, utan att behöva vara i centrum.
Stöttande arbetsmiljö:
Du kommer att ha ett team bakom dig, men med möjlighet att arbeta självständigt under större delen av dagen.
Vem är du?
Du är en person som:
Trivs med att arbeta självständigt och uppskattar att ha tydliga rutiner.
Är noggrann och strukturerad - du ser till att inget glöms bort och tar stolthet i ditt arbete.
Värdesätter kvalitet och vill göra ett bra jobb utan att behöva vara i fokus.
Uppskattar en lugn arbetsmiljö där du kan koncentrera dig på dina uppgifter.Kvalifikationer
• Minst 18 år.
• Svenska och/eller engelska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av städning, gärna trappstädning eller flyttstäd.
• Körkort.
Meriterande:
• Utbildning inom städ, till exempel SRY/Pryl eller liknande
Praktisk information:
Arbetstid:
Pass start från klockan 06:00-07:00 i centrala Göteborg.
Anställningsvillkor:
Vi följer gällande kollektivavtal (Fastighetsanställdas serviceentreprenadsavtal) och är medlemmar hos Almega.
Välkommen med din ansökan!
Är det något för dig, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast via hemsida Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27887848". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vital Service Sverige AB
(org.nr 559167-1762)
Datavägen 14B (visa karta
)
436 32 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9892073