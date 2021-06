Servicemålare till anrika CA Fastigheter - Maxkompetens Konsult AB - Målarjobb i Kalmar

Servicemålare till CA Fastigheter i KalmarÄr du en erfaren målare som söker nytt jobb i Kalmar? Drivs du av att skapa kundnöjdhet och att jobba under stor frihet? Då ska du fortsätta att läsa om tjänsten! Till CA Fastigheter i Kalmar rekryterar vi just nu en servicemålare!Dina arbetsuppgifterI rollen som Servicemålare hos CA Fastigheter ansvarar du för underhålls- och reparationsmålning inom vårt fastighetsbestånd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att åtgärda ytskikt och felanmälningar främst i den inre miljön, servicemålning av yttre miljöer kan också förekomma. Genom att vara lyhörd och serviceinriktad skapar du värden för hyresgästerna, vilket i sin tur bygger värden i koncernen.Du ingår i ett team bestående av sex Fastighetstekniker, två Servicemålare och Arbetsledare. Tillsammans med Arbetsledare planerar du ditt dagliga arbete. Teknisk chef har personalansvaret för teamet.Din profilFör att vara aktuell för tjänsten som Servicemålare har du utbildning som målare alternativt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och därmed besitter stor teknisk kompetens inom området.I rollen som Servicemålare arbetar du mycket självständigt och med frihet under ansvar, du har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med såväl kollegor som kunder. Du finns där för dina kollegor och kan hjälpa till där det behövs. För att lyckas i rollen hos CA Fastigheter agerar du professionellt och kan bemöta alla olika typer av människor.Det är krav på att du som sökande har B-körkort. Du pratar flytande svenska, samt har goda kunskaper i engelska.Övrig informationPlaceringsort: KalmarStart: Efter överenskommelseVaraktighet: TillsvidareArbetstid: Heltid, Vardagar 07-16Lön: Individuell lönesättningCA Fastigheter har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Nathalie Petersson, på telefon 0733 20 56 35.Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se redan idag!Ansökningar via mejl mottages ej med hänvisning till GDPR.Om CA FastigheterCA Fastigheter erbjuder dig en tjänst på ett tryggt och anrikt familjeföretag där du får vara delaktig i utvecklingen av verksamheten. Välkommen till ett företag som arbetar nära varandra och där arbetsglädje och långsiktighet genomsyrar organisationen. Du kommer ha stora möjligheter till att påverka och utvecklas inom din profession. Du kommer tillhöra en härlig grupp av hjälpsamma och kompetenta kollegor som ser fram emot att träffa sin framtida kollega.CA Fastigheter är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av den tredje generationen. CA koncernen äger och förvaltar en yta om mer än 750 000 kvadratmeter. Av detta bestånd utgörs cirka hälften av bostäder och hälften av kommersiella lokaler. Bolaget har snart 100 anställda och är indelade i sex regioner med lokalkontor i Malmö, Växjö, Jönköping, Borås, Stockholm och huvudkontoret i Kalmar. CA Fastigheter i Kalmar äger och förvaltar en yta om cirka 92 000 kvadratmeter. Hos oss erbjuds du en position med stort eget ansvar, i en organisation med korta beslutsvägar. Läs gärna mer på www.cafastigheter.se Om MaxkompetensMaxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på 5 orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta tillvara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-06-30Ej angivetSista dag att ansöka är 2021-12-27