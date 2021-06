Servicemålare - Lunds kommun - Målarjobb i Lund

Lunds kommun / Målarjobb / Lund2021-06-30Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Serviceförvaltningen har till uppgift att efter beställning tillgodose övriga kommunala förvaltningars och kommunala bolags behov av service. Serviceförvaltningen har drygt 600 anställda som är fördelade på affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad, Måltidsservice samt Servicestaben.Om ossLundafastigheter är ett av tre affärsområde inom Serviceförvaltningen.Vi förvaltar ca 450 fastigheter omfattande drygt 550 000 kvm åt kommunens olika verksamheter såsom förskolor, skolor, gruppboenden, idrottsanläggningar, kontor m m.2021-06-30Teknik och Service inom Lundafastigheter, söker nu två målare, varav en tjänst är fast anställning och en på vikariat under 2 års tid med chans till förlängning.Du kommer tillhöra reparationsgruppen som idag består av 16 medarbetare, varav två målare. Avdelningen för måleri är relativt nystartad, vilket innebär att du kommer att får vara med att fortsätta att bygga upp måleriverksamheten och bidra till att skapa ett gott samarbete inom gruppen och med övriga verksamheten. Våra kunder är övriga kommunala verksamheter, interna förvaltare samt beställare inom Teknik & Service.Vi erbjuder ett självständigt uppdrag där ditt engagemang och din initiativförmåga sätter ramarna för din utveckling. Uppdragen varierar i storlek, allt från mindre lokaler, lägenheter till större skolor.Vi söker dig somVi söker dig som är utbildad målare med lärlingstiden bakom dig alternativt har flera års erfarenhet samt goda referenser från måleribranschen. Ett krav är att du kan uppvisa ett gesällbrev, vilket ska skickas in med ansökan. I svenska språket har du goda kunskaper i både tal och skrift. Vi värderar ödmjukhet och lyhördhet högt. Som person är du serviceinriktad med förmåga att vara öppen och engagerad mot kunder såväl som kollegor.Du kommer vara vårt ansikte utåt mot kunden vilket kräver att du har engagemang och yrkesmässiga kunskaper. Du ska ha lätt för att samarbeta med både kunder och kollegor och trivs med att arbeta både ensam och i grupp. Du är flexibel och gillar ett varierande och omväxlande arbetstempo. Arbetet innebär mycket kontakter med kunder och övriga kollegor och därför värdesätts din positiva inställning. Rollen kommer att innebära en hel del ansvar och kommunikation gentemot våra kunder.Du är en van datoranvändare och är bekväm med att arbeta i surfplatta/mobiltelefon, där du hanterar inkomna arbetsorder. Vi arbetar i Outlook, Aeron Xpand som är vårt fastighetssystem samt Raindance, och ser det som meriterande om du arbetat i dessa system tidigare. B-körkort är ett krav, då du kommer att förflytta dig mellan fastigheterna med bil.Inför arbete inom Teknik & Service där arbete utförs inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Välkommen med din ansökan, kanske blir just du en av våra nya kollegor!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-21Lunds kommun5839707