Serviceledare Ventilation Brøndby Danmark
Är du en stark samtalspartner för både kunder och kollegor? Har du teknisk bakgrund och erfarenhet av ventilationsservice? Vill du vara med och utveckla Bravidas serviceavdelning för ventilation i Brøndby och skapa värde för våra medarbetare och kunder? Då är det dig vi söker som vår nya serviceledare!
Ventilation är en av Bravidas absoluta kärnkompetenser, där vi erbjuder lösningar inom installation, underhåll och service för företag och industri. Du får ett självständigt arbete med stor frihet under ansvar och möjlighet att bygga upp och utveckla gedigna yrkeskunskaper inom ett växande område. Vi servar och rådgiver våra kunder och är stolta över att leverera hög kvalitet. Som serviceledare kommer du att fokusera på effektiv planering och säkerställa att medarbetarna trivs och att kunderna är nöjda.
Ditt nya jobb
• Vara med och utveckla och forma serviceavdelningen för ventilation i Brøndby
• Säkerställa gott samarbete med andra avdelningar
• Utveckla kundportföljen - både befintliga och nya kunder
• Leda och koordinera avdelningens uppdrag i nära samarbete med kollegor
Din arbetsdag utgår från vårt kontor i Brøndby, där du har stor frihet i din planering. Vardagen är varierad och styrs av kundernas behov, och du kommer att hantera akuta uppdrag och säkerställa rätt bemanning. Dina skickliga kollegor stöttar dig, vilket tillsammans med kundkontakten ger en bred kontaktyta i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av serviceuppdrag och stark teknisk förståelse - gärna med bakgrund som elektriker, automatiktekniker eller liknande. Du har intresse för kundkontakt och bidrar aktivt till avdelningens utveckling. Du kommunicerar tydligt med både medarbetare och kunder, och har god samarbetsförmåga som bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Som person är du självgående, initiativrik och samarbetsinriktad. Du har ett naturligt sinne för struktur och detaljer, god överblick och metodisk förmåga. Du är kvalitetsmedveten, flexibel vad gäller arbetstid och uppdragstyper, och har ekonomisk förståelse. Du trivs i en avslappnad miljö med fria ramar, mycket humor, yrkesstolthet och kundfokus.
Vi erbjuder
• Ett spännande och varierat jobb med ansvar och inflytande
• En god och välkomnande arbetsmiljö med skickliga och engagerade kollegor
• En självständig vardag med stor frihet och nära dialog med ledning och kollegor
• Möjlighet att använda din kompetens för att skapa värde för både kunder och medarbetare
• Attraktiv lön och pensionslösning samt sjukförsäkring
• En arbetsplats med humor, yrkesstolthet och kunden i centrum
Intresserad?
Låter detta som något för dig? Ladda upp din ansökan och CV på Bravidas hemsida. Tillsättning sker så snart som möjligt och vi kallar löpande till intervjuer - därför uppmanar vi dig att skicka in din ansökan snarast.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningsdirektör Jørgen Faber Klausen på telefon +45 2525 1936 eller via e-post: jorgen.f.klausen@bravida.dk
