Serviceledare inom drift och underhåll kontrollanläggning
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-10-21
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Nu söker vi en Serviceledare som vill vara en del av vårt arbetslag i Stockholm med omnejd. Här får du ett omväxlande arbete, stor frihet i rollen och möjligheten att växa både tekniskt och personligt!
Rollen som Serviceledare
Du blir en del av affärsområdet Teknik - en kompetensdriven del av Vattenfall Services med cirka 180 ingenjörer över hela landet. Vi erbjuder ett brett kompetensutbyte, interna utbildningar och utvecklingsmöjligheter.
Som Serviceledare ansvarar du för planering och genomförande av våra underhållsprojekt så att dessa levereras till rätt kostnad, tid och kvalité i enlighet med våra kundavtal. Underhållsprojekten består av ett flertal uppdrag i varierande omfattning som vardera kan pågå i allt från någon timme till flera veckor. Uppdragen avser förebyggande och felavhjälpande underhåll av kontrollanläggning samt mindre byggprojekt. Arbetet utförs i våra kunders elanläggningar som omfattar spänningsintervallet 10-400 kV.
Du kommer att få ansvar för en eller flera av våra kunder och planera in arbeten samt akuta insatser hos dessa. I arbetsuppgifterna ingår att planera lämpliga resurser inklusive underentreprenörer. Kundkontakter, samordning, återrapportering mot beställare, hantering av budget och tidplaner samt kalkyl- och anbudsarbete är även viktiga arbetsuppgifter. Tjänsten är en nyckelroll på avdelningen och du har en sammanhållande funktion för det dagliga arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Tid och resursplanering
Samordning av egna medarbetare, entreprenörer och kunder
Inköpsfrågor, både gällande tjänster och material
Rapportering före, under och efter avslutat arbete
Ekonomisk uppföljning och fakturering
Kravspecifikation
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Erfarenhet inom elkraftsområdet. Gärna inom service och underhåll av kontrollanläggning samt tillhörande högspänningsapparater
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt. Goda kunskaper i engelska
B-körkort då dagsresor förekommer i tjänsten
Vi ser det som meriterande om du har:
En ingenjörsutbildning inom elkraft
Projektledarutbildning
Erfarenhet av projektledning
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann samt har god förmåga att prioritera. Detta för att kunna planera och leda det dagliga arbetet för gruppen på ett effektivt sätt. Rollen innebär mycket kontakt med både medarbetarbetare och kunder, vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga. Vi lägger även stor vikt vid att du har en god kommunikativ förmåga, då detta är avgörande för att bygga starka kundrelationer och leverera kundcentrerade lösningar.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Stockholm med omnejd. Även andra närliggande orter kan vara aktuella - ange gärna din önskade placeringsort i ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Suzanna Ekstedt, suzanna.ekstedt@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Massimo Bresnik (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
9567636