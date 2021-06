Serviceledare i Ulricehamn - Midroc Electro AB - Installationselektrikerjobb i Ulricehamn

Midroc Electro AB / Installationselektrikerjobb / Ulricehamn2021-06-28Midroc Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta på Midroc Electro kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Vill du komma vidare i din karriär och är redo att ta dig an en utvecklande roll som Serviceledare? Midroc Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag, ett spännande och framgångsrikt bolag som växer och ger möjlighet till vidareutveckling, samtidigt som vi värnar om att behålla vår familjära kultur. Som en del i koncernen Midroc Europe är vi även otroligt stolta över att för andra året i rad utses till Sveriges Bästa Arbetsgivare av Employer branding-företaget Universum. Det är på grund av att vi har Sveriges bästa medarbetare som vi tillsammans skapar Sveriges bästa arbetsplats!Vi växer och söker nu dig som vill vara med och utveckla verksamheten vidare tillsammans med ett härligt team.2021-06-28På avdelningen i Jönköping/Ulricehamn finns ca 50 medarbetare och ingår i region Småland. Här arbetar man framförallt med el service och entreprenad. Uppdragen utförs tillsammans med kunder inom bland annat bygg, fastighet och offentlig sektor. Vi har många långvariga kundkontakter att vårda, men även en vilja att utveckla nya. Vi erbjuder ett självständigt, varierande och engagerande arbete som inkluderar ett stort kontaktnät både internt och externt. Vi har en familjär kultur samtidigt som vi kan erbjuda de möjligheter som finns i ett stort företag. Mer specifika arbetsuppgifter:Driva serviceprojekt från försäljning, projektering till färdig produktLeda, utveckla och motivera medarbetareProaktivt arbeta med befintliga och nya kunderKalkylera och lämna offerterHa ansvar för det ekonomiska resultatetFör att passa i rollen behöver du ha teknisk relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet från elbranschen. Du behöver ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Meriterande om du har ett inarbetat kontaktnät i Ulricehamn med omnejd, god samarbetsförmåga samt kan skapa goda relationer med såväl kunder och leverantörer som med medarbetare och kollegor. Vi tror att du som person gillar att ha ordning och reda samt är engagerad, målinriktad, noggrann och trivs med varierande arbetsdagar och arbetsuppgifter. För att trivas hos oss behöver du gilla att verka för en stark teamkänsla. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet i rollen som ex. Ledande montör, projektledare eller annan ledande befattning.Varmt välkommen till oss, vi ser fram emot din ansökan!Midroc Electro är ett el- och teknikföretag med stark lokal förankring i Skandinavien. Vårt fokus är på utveckling av entreprenad och servicetjänster inom bygg, fastighet och industri. Vår styrka ligger i lång och bred erfarenhet, samt en vilja att utifrån den tekniska utvecklingen arbeta fram nya arbetssätt. Det möjliggör lokalt anpassade och skräddarsydda lösningar som kan tillgodose även specifika behov. Ofta handlar det om energi- och kostnadseffektiva lösningar, som ska tåla att utvecklas år efter år. För att lyckas arbetar vi med flera olika leverantörer och, om möjligt, nära våra kunder. Vi tror på långsiktiga relationer, byggda på resultat och förtroende.I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, den 15 aug 2021.Midroc Europe utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi cirka 11 miljarder kronor och sysselsatte 4400 medarbetare.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Midroc Electro AB5835024