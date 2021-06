Servicekoordinator till Cargotec - Bravura Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-06-28Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-06-28Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Cargotec har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Cargotec en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Kalmar är en del av Cargotec och erbjuder lösningar och tjänster för lasthantering i hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Företaget är världsledande inom terminalautomation och energieffektiv containerhantering och var fjärde container runt om i världen hanteras av Kalmar. Med dess omfattande produktportfölj, globala servicenätverk och lösningar för smidig integrering av terminalprocesser ökar Kalmar effektiviteten i kunds godshantering. Hos Kalmar i Stockholm erbjuds du en arbetsplats med ett utvecklande och självständigt arbete där du får arbeta med olika typer av människor och problemlösningar. Företaget präglas av nytänkande och värdesätter medarbetare som tar egna initiativ.Som servicekoordinator på Kalmar tar du emot kundernas inkommande serviceuppdrag för verksamheten. Du koordinerar, planerar och fördelar serviceuppdragen till teamets servicetekniker. Uppdragen är av varierande karaktär och innebär förebyggande underhållning, service, nyinstallationer, support, reparationer och felsökningar av maskiner och produkterna hos företagets sjöfartskunder. Vidare ansvarar du även för beställning av reservdelar, förbereder offerter och har ett nära samarbete med företagets kunder.Du tillhör ett team om sex koordinatorer som är stationerade runt om i Sverige. Du ansvarar för koordinering av- och arbetsledning för ca 10-15 servicetekniker och har stöttning av dina kollegor såväl som en servicechef. Rollen innebär många kontaktytor interna såväl som externa där du samarbetar med olika avdelningar inom Kalmar organisationen samt inom Cargotec koncernen.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasial utbildning, gärna inom fordon eller annan teknisk inriktningEtt stort tekniskt intresseMeriterande är om du har en tidigare arbetslivserfarenhet från en ledande koordinerande position, exempelvis planeringsansvar eller teamleaderGod system och datorvana, meriterande med kunskaper inom SAPFlytande kunskaper i svenska och engelska, tal och skriftFör att trivas i rollen ser vi att du är organiserad och besitter en god förmåga att strukturera ditt arbete. Då rollen innebär många interna såväl externa kontakter är du kommunikativ och trivs i sociala sammanhang. Du besitter en god problemlösningsförmåga och motiveras av att hitta alternativa lösningar på problem som du stöter på. Då rollen innebär stort ansvar ser vi att du trivs i en roll där du på egen hand kan driva ditt arbete framåt och där du har möjlighet att påverka ditt eget arbete. Vidare är du även en person som tycker om att ta egna initiativ och presentera dina idéer då det finns stora möjligheter att påverka och effektivisera servicefunktionen.Övrig information:Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstidPlats: Stockholm, KistaLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: servicekoordinator, projektledning, koordinator, service, sjöfart, serviceuppdrag, planering, struktur, servicetekniker, teknik, heltid, Stockholm, Kista, Cargotec, KalmarVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-26Bravura Sverige AB5835019