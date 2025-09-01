Servicekonsulent till Trestad
2025-09-01
Servicekonsulent till Trestad - uppdrag via OnePartnerGroup
Är du serviceinriktad och vill ha ett självständigt och varierande arbete? Vi på OnePartnerGroup söker nu en servicekonsulent för ett uppdrag i Trestad. Uppdraget startar omgående och beräknas pågå i cirka 3 månader - med möjlighet till förlängning.
Om rollen
Som servicekonsulent är du ute på fältet och möter dagligen kunder. Du ansvarar för att kaffemaskiner och andra dryckeslösningar fungerar som de ska, fyller på förbrukningsmaterial, gör enklare felsökningar samt ser till att kunderna får bästa möjliga serviceupplevelse.
Vi söker dig som är:
Serviceorienterad - du trivs i mötet med människor och brinner för att skapa nöjda kunder.
Ansvarstagande - du tar ägarskap över dina arbetsuppgifter och levererar med kvalitet.
Självgående - du planerar din arbetsdag effektivt och tar egna initiativ.
B-körkort
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom service eller teknisk support.
Tekniskt intresse eller vana av enklare felsökning/reparation.
Har ett intresse för kaffe och dryckeslösningar - det är en klar fördel i denna roll.
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Onepartnergroup Kontakt
Amar Lagumdzija amar.lagumdzija@onepartnergroup.se Jobbnummer
9486548