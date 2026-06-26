Serviceinriktade kollegor inom hemstäd i Piteå

Clean for you i Boden AB / Städarjobb / Piteå
2026-06-26


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Vi söker nya härliga kollegor till vårt städföretag.
Anställning på 75-100% samt timvikarier som snabbt kan hoppa in vid behov.
Nu söker vi dig som är serviceinriktad och ansvarstagande och som vill göra ditt bästa för att våra kunder ska bli nöjda.
Du har ett vänligt och professionellt kundbemötande, hög arbetsmoral och talar bra svenska.
Du är positivt inställd och är inte rädd för att ta i när det behövs.
Noggrannhet och flexibilitet är viktigt då varje kund har olika önskemål och behov.
Erfarenhet är meriterande men inte ett måste då vi ger en introduktion och alltid finns som stöd.
Känner du att detta känns rätt för dig så tveka inte att skicka in din ansökan med en presentation av dig och din erfarenhet. Vi anställer löpande.
Ange om du ansöker en fast tjänst eller som timvikarie.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Skicka din ansöka med personligt brev via mejl
E-post: info@cleanforyou.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Clean for you i Boden AB (org.nr 559306-3703)
Skaftgatan 11 (visa karta)
941 34  PITEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Clean for you

Jobbnummer
9981934

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