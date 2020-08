Serviceinriktad supporttekniker sökes till RCO! - Perido AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Perido AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2020-08-26Är du den person som alla vänder sig till när det vankas tekniska problem? Kan du också lösa problemen med ett pedagogiskt och trevligt bemötande? Vill du arbeta på ett trivsamt företag som erbjuder både förmåner och utvecklingsmöjligheter?Beskrivning­RCO är ett företag med en positiv, sund och prestigelös företagskultur med en platt organisation. Man utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem.RCO är inne i en expansiv fas med många spännande nyheter på gång. Detta gör att du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med dem! Företaget har stort fokus på förändringsarbete och ser att du med din kompetens kan hjälpa att arbeta ännu smartare. Tjänsten är placerad i Norra Stockholm.I rollen som supporttekniker kommer du att hjälpa RCOs återförsäljare och slutkunder vad gäller de egentillverkade produkterna inom passer- och säkerhetssystem. Det rör sig oftast om frågor knutet till hårdvara, mjukvara, konfigurering och det installationstekniska. Idag arbetar man i enkla Windowssystem, och nästan alla ärenden som kommer in löses via telefon med undantag för en del mejl. Ärendena löser man oftast själv men det händer att man samarbetar med kollegorna, som till en början kommer att finnas där som ett extra stöd för dig. Introduktionen du får kommer förövrigt att vara gedigen och anpassad så du får en så bra start som möjligt på RCO. Du får först träffa de olika avdelningarna och bilda dig en uppfattning om hur de samspelar. Sedan får du givetvis vara med och lyssna till hur de befintliga supportteknikerna tar samtal, samt lära dig om RCOs produkter.Kanske har du många års erfarenhet av teknisk support? Kanske ingen alls, eller någonstans mittemellan? Det viktigaste är att du har ett starkt teknikintresse, och en stor nyfikenhet vad gäller utveckling av ny teknik. Vi tror att du är personen folk vänder sig till när datorn strular, och att du kan förklara och lära ut på ett pedagogiskt och trevligt sätt. Vidare trivs du bra med ett socialt jobb då arbetsgruppen är sammansvetsad men också inkluderande.RCO är ett trevligt företag att jobba som har en rad förmåner att erbjuda. Vad sägs om resor, aktiviteter, friskvårdsbidrag, gym på kontoret och sist men inte minst möjligheten att själv utvecklas och gå vidare inom organisationen?Är det dig vi letar efter? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi tror att du har:Starkt generellt teknik-/IT-intresseGrundläggande kunskaper i OfficeNätverkskunskaper (ping, trace route, brandväggar, etc.)Lätt för att uttrycka dig i tal och skriftMeriterande:Kunskaper i engelskaKunskaper i finskaOmfattning och tillträdeHeltid, tillsvidareanställning hos RCO. Tillträde omgående.2020-08-26Ansökan görs via vår hemsida. Vid första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vi kan hjälpa både dig som är i början av din karriär och dig som har lång erfarenhet inom ditt yrkesområde. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 70 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet.KontaktOm du har frågor kan du mejla vår frågemejl, du får svar inom 24 timmar på vardagar. Ange tjänstens referensnummer 31764 i ämnesraden.Frågor: fraga@perido.se Hemsida: www.perido.se #jobbjustnuSista dag att ansöka är 2020-09-25Perido AB5334271