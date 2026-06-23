Serviceinriktad Städspecialist till Hemfrid Enköping
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Enköping Visa alla städarjobb i Enköping
2026-06-23
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
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, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker nya stjärnor till vårt team i Enköping! ✨
Vill du ha ett jobb där du gör verklig skillnad varje dag?
På Hemfrid hjälper vi människor att få en enklare vardag genom att skapa rena, trivsamma och välkomnande hem. Vi är stolta över att vara Sveriges största företag inom hemstädning och att varje dag leverera service med omtanke, kvalitet och professionalism.
Nu söker vi fler engagerade städare till vårt team i Enköping. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller vill utvecklas inom servicebranschen får du hos oss en trygg arbetsplats, stöttande kollegor och möjligheten att växa i din yrkesroll.
Hos Hemfrid blir du en del av ett internationellt och inkluderande team där vi hjälper varandra att lyckas och tillsammans skapar förstklassiga kundupplevelser.
Vad erbjuder vi?
• En tjänst på 75 %
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Fast månadslön – samma lön varje månad
• Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
• Betalt restid mellan kunderna
• Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
• Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
• Gratis mobilabonnemang
• Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
• Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
• Teamträffar och gemensamma fester
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, så ger vi dig verktygen för att briljera!
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och skapa en positiv upplevelse för våra kunder varje dag.
Du tycker om att ta ansvar, har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är serviceinriktad, pålitlig och motiveras av att göra ett riktigt bra jobb.
Vi tror att du:
• Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
• Har en positiv inställning och gillar att möta olika människor
• Trivs med ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik
• Vill utvecklas och lära dig nya saker
• Talar svenska eller engelska
• Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag–fredag kl. 08.00–17.00)
• Är flexibel och tycker om att arbeta hos olika kunder
Meriterande:
• B-körkort och egen bil
• Erfarenhet av städning, hotell, service eller andra kundnära yrken
Ansök idag!
Vill du bli en del av ett företag där människor står i centrum och där ditt arbete uppskattas varje dag?
Läs mer och skicka in din ansökan via Hemfrids karriärsida.
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Hemfrid! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7529788-2067573". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Kyrkogatan 20 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9975953