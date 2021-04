Serviceinriktad säljare/Stf Butikchef på 80% till vår butik i Lj - Granngården AB - Säljarjobb i Ljungby

Granngården AB / Säljarjobb / Ljungby2021-04-13Granngården är en del av Sveriges historia sedan 1880. Vi är födda på landet och är rotade i det svenska jordbrukssamhället. I över hundra år har vi varit en knutpunkt för svenska bönder. Genom vårt arv har vi en stor kunskap i frågor som rör odling, djur och natur. Vi vill med våra 111 butiker runt om i Sverige och med vår e-handel inspirera och underlätta för dig som vill leva ett Jordnära liv.Granngården tillhör Felleskjopet, en nordisk koncern belägen i Lilleström, Norge. Granngårdens huvudkontor, även kallat servicekontor, är placerat i Malmö nära Beijers park. Granngården har cirka 800 anställda i hela Sverige, varav ca 70 medarbetare på servicekontoret. Omsättningen är cirka 2 miljarder kronor per år.Till vår butik i Ljungby behöver vi stärka vårt team med en serviceinriktad och relationsskapande säljare som brinner för kundmöten. Det ingår även ett uppdrag som ställföreträdande butikschef så har du en vilja att utvecklas som ledare och dessutom har ett administrativt intresse kan du vara rätt för just denna tjänsten. Låter detta som något för dig, välkommen att söka tjänsten!2021-04-13Arbeta aktivt med försäljning och rådgivning av vårt breda sortiment inom Djur och Trädgård, Lantbruk/skog, samt Hus/hem.Kassaarbete och uppackning av varor.Planering och uppföljning av kundaktiviteter, exponering och varupåfyllnad.Tunga lyft förekommerUppdraget som ställföreträdande butikschef:Administrativt stöd.Schemaläggning.Ansvara att den dagliga driften fungerar när ordinarie butikschef inte är på plats.Kvalifikationer:Vi söker dig som har säljerfarenhet från detaljhandeln samt kunskap av och intresse för vårt produktsortiment. Vi ser gärna att du har maskin samt trädgårsvana. Har du truckkort är det meriterande.I uppdraget som ställföreträdande butikschef är du en stöttning för butikschefen gällande det administrativa men även den som går in för ordinarie butikschef. Därav ser vi gärna att du tycker om administrativt arbete och har en ambition att utvecklas som ledare.Personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft, god samarbetsförmåga, ordningssinne och ett genuint intresse för våra kunder är några av de egenskaper som vi värdesätter högt.Utöver ovanstående personliga egenskaper är det viktigt att du som anställd inom Granngården är en god ambassadör för företaget och att du kan identifiera dig med vår kultur:Jordnära * Engagerade * Kundfokuserade * Vinnare *Vi erbjuder:Ett varierande arbete i en stimulerande miljö där du får friheten att utveckla kompetenserna inom försäljningsbranschen. Du får dessutom trevliga och inspirerande arbetskollegor!Granngården arbetar strategiskt för att bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmuntrar nya idéer, synsätt och arbetar för en dynamisk organisation. Vi vet att en bredare mångfald skapar grunden för en bättre utveckling, både individuellt och som organisation och strävar efter att stärka vår mångfald i alla våra nyrekryteringar.Tjänsten och ansökan:Tillträde 2021-05-10 eller enligt överenskommelse.Tjänsten: Tillsvidareanställning på 80 %. Vi tillämpar alltid provanställning. Tjänsten innebär även arbete under kvällar och helger.Information och ansökan: Har du frågor kring tjänsten kontaktar du butikschef på Louise.Linden@granngarden.se . Inga ansökningar skickas direkt till e-post utan sker genom länken nedan.Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att arbeta löpande med urvalsprocessen och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Sista ansökningsdagen är 2021-04-25.För mer information om Granngården och hur det är att jobba hos oss:Varaktighet, arbetstidTillsvidare TillsvidareEnligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-25Granngården AB5688190