Serviceinriktad lokalvårdare till företag och privatkunder
2026-02-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Västerås
Vi söker lokalvårdare till vårt städteam!
Är du en driven och ansvarsfull person som gillar ordning och reda? Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med städning hos både privatpersoner och företag. Du ansvarar för att skapa rena och trivsamma miljöer - allt från hemstädning till kontors- och företagsstädning. Arbetet är varierande och utförs ute hos kund.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Är självgående och tar eget ansvar
Har god samarbetsförmåga och gillar att jobba i team
Har B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet av lokalvård/städ är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Ett varierande och aktivt arbete
Härligt team med god stämning
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: gavle@exfom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gävle Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exfom AB
(org.nr 559220-8994) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exfom Jobbnummer
