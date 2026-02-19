Serviceinriktad lokalvårdare till företag och privatkunder

Exfom AB / Städarjobb / Gävle
2026-02-19


Visa alla städarjobb i Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Ockelbo, Ovanåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Exfom AB i Gävle, Västerås eller i hela Sverige

Vi söker lokalvårdare till vårt städteam!
Är du en driven och ansvarsfull person som gillar ordning och reda? Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-02-19

Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med städning hos både privatpersoner och företag. Du ansvarar för att skapa rena och trivsamma miljöer - allt från hemstädning till kontors- och företagsstädning. Arbetet är varierande och utförs ute hos kund.

Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Är självgående och tar eget ansvar
Har god samarbetsförmåga och gillar att jobba i team
Har B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet av lokalvård/städ är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Ett varierande och aktivt arbete
Härligt team med god stämning
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: gavle@exfom.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gävle Lokalvårdare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Exfom AB (org.nr 559220-8994)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Exfom

Jobbnummer
9752602

Prenumerera på jobb från Exfom AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Exfom AB: