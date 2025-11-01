Serviceinriktad Lokalvårdare / Städare Till Ltma Group AB
2025-11-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ltma Group AB i Borås
LTMA Group AB är ett väletablerat och växande städföretag i Borås med över 10 års erfarenhet inom hemstädning, kontorsstädning, trappstädning och byggstädning.
Vi söker nu fler engagerade, noggranna och ansvarstagande medarbetare som vill bli en del av vårt team och växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
* Hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning och trappstädning
* I vissa uppdrag även byggstädning och fönsterputs
* Arbetet sker både självständigt och i team
* Planering och kommunikation sker digitalt via våra moderna system
Vi söker dig som
* Har goda kunskaper i svenska eller engelska - viktigt för att kunna kommunicera med både kunder och kollegor
* Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
* Har god fysisk förmåga och trivs med ett aktivt arbete
* Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
* Är ansvarstagande och har ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor
* B-körkort är en stor fördel, men inget krav
Vi erbjuder
* Trevlig arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
* Möjlighet till utveckling och fast tjänst på sikt
* Egen planering i samråd med arbetsledare
* Tjänstgöring främst dagtid, vardagar
* Kollektivavtal och trygga villkor
Vi värdesätter engagemang, ansvar och vilja att utvecklas - erfarenhet är inte avgörande, det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att göra ett bra jobb.
Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till tomas@ltmagroup.se
.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@ltmagroup.se
eller 033-104 166.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Välkommen till LTMA Group AB - ett företag som värdesätter kvalitet, ansvar och god stämning på jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
info@ltmagroup.se
E-post: tomas@ltmagroup.se
