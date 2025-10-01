Serviceingenjör till ledande företag!
A Hub AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt med avancerad teknik och samtidigt bidra till att motorprovningsanläggningar fungerar utan avbrott i en roll där din personliga utveckling står i fokus?
Vi söker nu en serviceingenjör till AVL List Nordiska, ett ledande företag inom instrumentering och testsystem.
Om kundenAVL List Nordiska är en del av AVL, ett globalt teknikföretag som är världsledande inom utveckling, simulering och testning av drivlinor, från förbränningsmotorer och hybridlösningar till eldrift och batteriteknik. I Sverige arbetar de bland annat med avancerade instrumenterings- och testsystem för fordonsindustrin.
Om rollenSom serviceingenjör blir du en del av ett erfaret serviceteam som ansvarar för att motorprovningsanläggningar drivs säkert och effektivt. Arbetet är varierande och innebär både avancerade tekniska uppgifter och praktiskt arbete i testmiljöer.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Service och kalibrering av mätutrustning
Felsökning i avancerade testceller där motorer testas
Säkerställa smidig drift och ge support i dialog direkt med kund
Praktiska uppgifter som kabelunderhåll och ordning i arbetsutrymme.
Vi söker dig som Har utbildning inom elektronik eller relevant erfarenhet från fordons elsystem, exempelvis bil- eller lastbilsverkstad
Har grundläggande elektriska kunskaper (fordonsel eller elektronik)
Talar och skriver engelska obehindrat
Har god datorvana och grundläggande kunskaper i Excel
Det är meriterande om du även har erfarenhet från verkstadsmiljö, kunskaper i mätteknik eller testutrustning, avancerade Excel-kunskaper, bekantskap med PLC-system eller genomförd elsäkerhetsutbildning.
Personliga egenskaperVi tror att du är en person som tycker om praktiskt arbete och har ett starkt tekniskt intresse. Du är jordnära och prestigelös - för dig är ingen uppgift för liten eller för stor. Som kollega är du nyfiken, lösningsorienterad och en lagspelare som trivs i en självstyrande teammiljö. Du är organiserad, noggrann och har förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt.
Övrig information Placering: Södertälje
Omfattning: Heltid, på plats
Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Anställningsform: Konsultuppdrag via A-hub i 6 månader, med stark möjlighet till fast anställning hos AVL Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Fernando Carrasco fernando@a-hub.se Jobbnummer
9534909