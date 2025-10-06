Servicefunktionen söker kock
2025-10-06
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. I sektor Stödfunktioner ingår bland annat ekonomi, personal, kansli, kommunikation, fastighet och måltid. Stödfunktionernas uppdrag är att underlätta och effektivisera för verksamheterna.
Servicefunktionen - en väg in för kommunens verksamheter.
Servicefunktionen med sina 140 medarbetare har som uppdrag att ge bästa möjliga service till kommunens förvaltning och verksamheter utifrån behov, efterfrågan och önskemål. Vi arbetar aktivt med att öka vår dialog och möta verksamheternas behov och önskemål. I funktionen ingår måltid, fastighetsservice, lokalvård och viss it-drift. Servicen består i huvudsak av att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och omsorg, lokalvård samt vaktmästeriservice av lokaler.
Måltidsfunktionen ansvarar för tillagning, transport och servering av måltider till äldreomsorg, särskilda boenden, förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.
Är du en mångsysslare? Är du praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna? Är du serviceinriktad?
Vi söker dig erfaren kock för en poolanställning inom måltidsfunktionen, du kommer att arbeta i samtliga av funktionens kök där det finns behov vid frånvaro planerad som oplanerad. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår samordnare som planerar det dagliga behovet av personal i våra enheter.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som poolanställd kock kommer du att tillreda och servera måltider såsom frukost, lunch och mellanmål. Du arbetar ensam eller i team beroende på enhet. Det är viktigt att utföra arbetet med bra struktur, logistik, kvalitet och med ekonomisk medvetenhet samt med en rejäl skopa matglädje. I arbetet ingår även att arbeta utefter verksamhetens rutiner och riktlinjer för exempelvis egenkontroll.
Som kock och medarbetare inom Servicefunktionen agerar du utifrån att du är en förebild för barn, unga och äldre som du möter i ditt dagliga arbete. Att du skapar goda relationer med och har ett gott bemötande är en förutsättning för att lyckas i detta arbete.
Vi stävar efter att producera så mycket som möjligt från grunden, tillaga efter säsong och bidra till minskad miljöpåverkan och strävar därför ett hållbart arbetssätt.
Du som söker har ett brinnande intresse för att laga god mat och vilja att utvecklas inom yrket. Du är flexibel, engagerad, kreativ, serviceinriktad då du möter många människor i det dagliga arbetet. Vi önskar att du ser möjligheter inte hinder, har god samarbetsförmåga och social kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasiekompetens, inom restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök, eller motsvarande utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
• Yrkesvana, minst 3 års arbetslivserfarenhet som kock. Erfarenhet av att tillaga specialkost
• Kunna utföra arbeten självständigt så väl som i team
• Personliga egenskaper: det är viktigt att vara serviceinriktad och ha ett gott bemötande, vara flexibel och ha praktiskt handlag
• God datorvana
• B-körkort och tillgång till egen bil krävs
Meriterande är om du har erfarenhet av storhushåll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303-73 00 00 Jobbnummer
9540973