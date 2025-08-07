Serviceelektriker Västerås
2025-08-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi söker nu dig som är Elektriker med erfarenhet från service och brinner för yrket! Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Du blir en del av ett sammansvetsat team som tar er runt med servicebil runt om i Västerås för att utföra bland annat installationer på serviceuppdrag där du utför kvalitetskontroller, felavhjälpning, service och nyinstallation. Stora utvecklingsmöjligheter finns!
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde efter ÖK.
Om dig
Du är en duktig elektriker med utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning och har jobbat några år med installation på service eller entreprenadsidan. Det är viktigt att du är självgående i ditt arbete, initiativtagande och lösningsorienterad. Som person trivs du både med att jobba på egen hand, tillsammans med andra och har god samarbetsförmåga. Du har en vilja att nå uppsatta mål.
• B Körkort
• ECY
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.oest@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Serviceelektriker - Västerås
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi dom bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
