Serviceelektriker till Mälardalen - Cell Solar Nordic AB - Installationselektrikerjobb i Stockholm

Cell Solar Nordic AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm2021-04-13Cell Solar söker en självgående serviceelektrikerHar du utbildning inom el och har vana av att arbeta som serviceelektriker? Gillar du att arbeta med nya kunder dagligen och kan arbeta självständigt ute på fält? Cell Solar behöver dig till vår organisation med ett miljösmart tänk som hjälper till att förbättra miljön och sänka elkostnaderna för villaägare.UppdragetSom serviceelektriker i region Mälardalen kommer du att arbeta nära byggansvarig, fälttekniker, koordinator, säljare samt regionchef.Arbetsuppgifterna består av:AC-installationerFelsökning elEltekniskt stöd åt säljare och fältteknikerUppkoppling av växelriktareInstallation av laddboxarNavigering i olika IT-system och apparUtbildning av kundFör- och efteranmälanTjänsten utgår från huvudkontoret i Johanneshov och innebär dagliga besök hos kunder i hela Mälardalen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 40tim arbetsvecka, provanställning om sex månader tillämpas.Cell SolarCell Solar är ett solcellsföretag som hjälper villaägare, lantbrukare, företag och föreningar i Sverige att investera i solcellsanläggningar till sina tak. Med en medarbetarstab på över 60 anställda finns vi för miljömedvetna kunder i södra och mellersta Sverige. I dagsläget har vi kontor i Arlöv, Skanör, Öland, Göteborg och Stockholm.Vem är du?Som person har du ett stort driv, är informationssökande och omvärldsbevakande inom el- och solcellsområdet, du är inte rädd för att lära dig nytt oavsett om det är på egen hand eller via utbildning. Vi ser att du är en professionell lagspelare, gillar flexibilitet och utmaningar inom ditt kompetensområde. För att lyckas i rollen trivs du i en varierad och föränderlig miljö där du själv gillar att planera och ta initiativ. Det är av stor vikt att du är strukturerad, noggrann och självgående med en given inställning av problemlösning.Vi ser att du har följande kompetens:Minst två års självständigt arbete inom elinstallationerErfarenhet av att arbeta med privatkunderGoda kunskaper i OfficepaketetErfarenhet av CRM-systemNyfiken på att lära dig nyttKrav för tjänsten är:AuktoriseradMinst två års arbete som serviceelektrikerB-körkortUttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelskaVad vi erbjuderEtt arbete som inte är den andra dagen lik. Ett uppdrag där du får använda din lösningsförmåga, ta eget initiativ och använda dina kunskaper som elektriker fullt ut.Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och erbjuder alla tillsvidareanställda tjänstepension.Cell Solar strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega.2021-04-13Stämmer ovan uppdragsbeskrivning och personbeskrivning in på dig?Välkommen att söka tjänsten som serviceelektriker, intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag är den 21 april 2021.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Cell Solar Nordic AB5687220