Serviceelektriker Till Ampera
2025-10-18
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Är du redo att skapa en ny ERA inom elinstallationsbranschen?
AMPERA Elinstallationer, ett framåtlutat företag i Kalmar och en del av Podium Group AB, söker nu en driven och självgående serviceelektriker till vårt team. Vi är i en spännande uppstartsfas och letar efter dig som vill vara med från början och sätta prägel på vår verksamhet!
Din roll hos AMPERA
Som serviceelektriker hos oss kommer du att ha ett stort eget ansvar och arbeta med varierande serviceuppdrag. Du blir en viktig del i uppstarten av AMPERA.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och underhåll: Utföra felsökning, reparationer och underhåll hos både företag och privatpersoner.
Installationer: Genomföra nya installationer och mindre ombyggnationer.
Kundkontakt: Vara företagets ansikte utåt, ge professionell service och bygga långsiktiga kundrelationer.
Planering: Självständigt planera och driva dina tilldelade uppdrag från start till mål.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren elektriker och som trivs med frihet under ansvar. Du är en problemlösare som har lätt för att samarbeta samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt.
Kvalifikationer vi ser att du har:
Erfarenhet som elektriker, gärna inom service.
B-körkort är ett krav.
Relevant utbildning/certifiering inom el.
Du är självgående, strukturerad och har ett starkt engagemang.
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Vad AMPERA erbjuder dig?
Möjligheten att vara med och bygga upp ett nytt, framåtlutat bolag från grunden.
Stor frihet och ett stort eget ansvar i ditt dagliga arbete.
En spännande arbetsmiljö där innovation och framåtanda uppmuntras.
Trevliga kollegor och en stark gemenskap inom Podium Group AB.
Konkurrenskraftiga villkor.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Podium Group AB
