Serviceelektriker sökes
2025-09-17
Just nu söker vi erfarna och skickliga elektriker för vår kunds räkning, inom tillfällig el.
Arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss kommer du att:
Arbeta med installation, service och underhåll av tillfälliga elanläggningar på byggarbetsplatser.
Säkerställa att installationerna följer gällande regler och standarder.
Ha nära kontakt med kunder och kollegor för att hitta flexibla lösningar.
Bidra till att arbetsmiljön är säker och att våra kunder får bästa möjliga service.
Vi söker dig som har:
El-utbildning
Några års erfarenhet som elektriker, gärna från byggarbetsplatser eller tillfälliga installationer.
Goda kunskaper inom el-säkerhet och gällande regelverk.
B-körkort (krav).
En serviceinriktad inställning och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Ett varierande och praktiskt arbete i en framåtlutad organisation.
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning.
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö där säkerhet alltid är i fokus.
Bra förmåner och kollektivavtal.
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare".
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se
