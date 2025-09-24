Serviceelektriker Kalundsborg Danmark
2025-09-24
Serviceelektriker till ny tvärfacklig serviceavdelning i Kalundborg
Vill du vara med och bygga upp något nytt - och bli en del av ett starkt team med fasta kunder, fasta servicebilar och en vardag med hög flexibilitet?
Bravida söker skickliga och engagerade serviceelektriker till vår nyetablerade tvärfackliga serviceavdelning i Kalundborg. Här får du en unik möjlighet att bli en del av en permanent lösning med långvariga kundrelationer - särskilt inom den snabbt växande läkemedelsindustrin.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Du blir en del av ett integrerat team där samarbete och yrkesstolthet står i centrum. Vi arbetar med fasta kunder och fasta servicebilar, och du kommer att uppleva en vardag med stor frihet och ansvar. Avdelningen är ny, men redan bemannad med skickliga och engagerade kollegor som är stolta över att leverera kvalitet och god service - och som vi är glada att ha med i laget.
Vi erbjuder
• En fast tjänst i en ny och spännande avdelning
• Ett starkt tvärfackligt samarbete mellan el- och VVS-tekniker
• Fasta kunder och fasta servicebilar - inga anläggningsprojekt
• Hög grad av flexibilitet och självständighet
• Nära samarbete med flera tvärfackliga serviceledare
• En unik möjlighet att arbeta nära läkemedelsindustrin
• Ett professionellt och välorganiserat upplägg med fokus på trivsel och utveckling
För att komma i fråga
• Du måste kunna bli säkerhetsgodkänd
• Du har erfarenhet av elserviceuppdrag (ej anläggning)
• Du är en lagspelare som vill vara med och forma en ny avdelning
Ansök redan idag - vi kräver ingen ansökan, endast ett uppdaterat CV!
Har du frågor?
Kontakta Jørgen Faber Klausen, ansvarig för avdelningen, och hör mer om det nya upplägget.
Telefon: +45 2525 1936
E-postadress: jorgen.f.klausen@bravida.dk
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9524714