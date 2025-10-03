Serviceelektriker
2025-10-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en färdigutbildad elektriker som gillar ordning och reda? Vill du dessutom arbeta på ett branschledande företag med stora utvecklingsmöjligheter? - Då har Bravida jobbet för dig! Nu söker vi en serviceelektriker till vårt team i Luleå.
Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som elektriker på Bravida arbetar du självständigt i många olika typer av serviceuppdrag. Ingen dag är den andra lik. I jobbet kommer du att planera, samordna och utföra service åt våra olika kunder. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Planera, samordna och utföra installationer
• Felsöka och åtgärda åt våra olika kunder
• Ombyggnad och installation inom el
• Bidra i Bravidas förbättringsarbeten
En del av uppdragen kräver stort eget driv med stor kundkontakt och stor förmåga för felsökning och felavhjälpning. Så gillar du att eget arbete under ansvar så är du den vi söker.
Uppdragen är omväxlande och varierande, ingen dag är den andra lik. Samtidigt som vi värdesätter kvalitet och nöjda kunder förstår vi vikten av att ha roligt på jobbet.
Ditt nya team
Du kommer arbeta i ett team på 20 serviceelektriker där den största delen av uppdragen sker i Luleå kommun men kan även inkludera resor i närområdet och efter kusten. Vi har ett arbetslag som är mixat i ålder, kön och erfarenheter vilket gör oss väldigt konkurrenskraftiga och vi arbetar för att ha en säker och kul arbetsvardag tillsammans.
Vi söker dig som
• Är utbildad elektriker med ECY-certifikat och fullgjord lärlingstid
• Har arbetat som serviceelektriker tidigare
• B-körkort
Som person trivs du i ett arbete med många kontaktytor där du självständigt eller tillsammans med våra serviceledare planerar och utför ditt arbete med kundens bästa i fokus. Du har förmågan att skapa goda relationer och är ansvarstagande i mötet med våra olika kunder. Eftersom du kommer arbeta med olika uppgifter och med olika personer ser vi gärna att du är flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag.
Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 31 oktober 2025. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
