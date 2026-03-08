Serviceelektriker - Göteborg
2026-03-08
Är du elektriker med ett par års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Just nu söker vi en självgående serviceelektriker!Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Som serviceelektriker är arbetsuppgifterna omväxlande och varierande. Tillsammans med dina kollegor tar ni ett stort egenansvar för de aktuella serviceuppdrag och utför de med kvalité & säkerhetstänk där kunden är i fokus. Du tar dig runt på de olika uppdragen i en servicebil som tillhandahålls.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Felsökning
• Kundkontakt
• Reparation
• Nyinstallation & driftsättning
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast eller enligt ÖK.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 2 års erfarenhet som serviceelektriker och är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig och ge dig rätt förutsättningar att trivas.
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är noggrann och social. I ditt arbete kommer du ha kundkontakter och din förmåga att skapa goda relationer är av stor vikt. Du har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Det krävs också att du är en ordningsam person då du kommer planera dina dagar efter de arbetsordrar du tilldelas.Kvalifikationer
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• ECY Certifikat
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Serviceelektriker i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serviceelektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
405 30 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9783535