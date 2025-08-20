Servicedeskmedarbetare

Incluso AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-08-20


Vi söker en Servicedeskmedarbetare till ett företag i Malmö. Start snarast möjligt, 6 månaders uppdrag till att börja med.
Som servicedeskmedarbetare kommer du främst att ge användarsupport och service till kunder gällande all typ av felsökningar eller kontohanteringar. Du ger även support till kunder relaterat till den hårdvara som används i kombination med företagets systemlösningar.
Du kommer att ha telefonen och ärendehanteringssystem som dina främsta arbetsredskap och du besvarar löpande inkommande ärenden.
Vanligt förekommande samtal är:
Felsökning av nätverksutrustning
Kontohantering
Lättare tekniska frågor

För denna roll krävs flytande kunskaper i båda svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid via Incluso i Malmö. Start är snarast möjligt, 6 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.

Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Incluso AB (org.nr 559002-3213)
211 19  MALMÖ

Jobbnummer
9468251


         

