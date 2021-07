Servicedesk technician - Qd Sverige AB - Supportteknikerjobb i Uppsala

Service Desk TechnicianQD har alltid levererat service i världsklass och vi har länge haft en servicedesk på vårt Stockholmskontor, hösten 2020 fick vi äran att växa med ytterligare en servicedesk till vårt Uppsalakontor. Idag är de ett grymt team på 10 tekniker som nu letar efter en till kollega att förstärka teamet.Om rollenDu kommer bli placerad på vårt nyrenoverade kontor i Uppsala och kommer att jobba med vår största kund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera inkommande IT-ärenden där du kommer ha telefon och mejl som dina arbetsverktyg. En vanlig dag kan utöver det bestå av att genomföra felsökningar, installationer och underhåll i olika system och miljöer, främst Windowsmiljö.Vem vi tror att du ärVi tror att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom en servicedesk, alternativt har jobbat med kundtjänst och service samt har ett stort IT intresse. Vi tror att du har goda tekniska kunskaper, telefonvana samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.För att trivas i denna roll är du van vid att arbeta självständigt och målinriktat, men trivs även med att arbeta i grupp och är en lagspelare. Du är ordningsam och kan prioritera mellan arbetsuppgifter samt social och ödmjuk i kontakt med kunder och kollegor. Utöver det strävar du, precis som vi gör, efter att leverera service i toppklass. Du har alltid ett bra bemötande och är en sann problemlösare för kunden.Vi jobbar främst med de följande saker:Microsoft 365/Office 365Exchange On PremisesActive DirectoryWindows serverCitrixTeamviewerÄrendehanteringssystem (Efecte)ITILHar du jobbat med några av dessa saker, men inte alla?Skicka in din ansökan ändå! Vi ger gärna dig en chans att utvecklas hos oss.Då vi har semester kan det dröja lite längre än vanligt med ett svar, men vi är tillbaka v.33 och ser fram emot att läsa din ansökan då. Trevlig sommar!Vad vi erbjuder:Vår kultur präglas av våra värderingar, en kultur där glädje, engagemang och tydlighet är en viktig del av vår vardag.På QD kallar vi det "101% för dig", både inom QD och mot våra kunder. Det är nog det som gör att det är kul att gå till jobbet.QD är sedan höst 2020 ett certifierad Great Place To Work.Säkerhet har hög prioritet för QD och våra kunder. Vi genomför därför en bakgrundskontroll innan beslut om anställning. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att skriva till till hr@qd.se Vi lägger mycket vikt på personliga egenskaper i denna rekrytering och hoppas hitta någon vars värdeord som ligger i linje med våra.På QD rekryterar vi fördomsfritt och därför ber vi er att inte skicka med ett personligt brev.Varaktighet, arbetstid2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30QD Sverige AB