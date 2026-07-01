Servicearbetare - Timanställning
Västra Götalandsregionen, Intern service i Trollhättan / Städarjobb / Trollhättan Visa alla städarjobb i Trollhättan
2026-07-01
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
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Om verksamheten
Vi söker nu engagerade och flexibla medarbetare till våra serviceteam på NÄL. Som en del av serviceteamet arbetar du med varierande arbetsuppgifter och är en viktig del av den dagliga verksamheten. Rollen ställer krav på att du är flexibel, initiativtagande och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där tempot ofta är högt och arbetsbelastningen kan vara intensiv.
Vår verksamhet bedrivs dygnet runt, årets alla dagar, vilket innebär att arbetstiderna varierar. Du arbetar enligt schema på morgon, dag, kväll och natt – både vardagar och helger. Tjänsten avser timanställning.
Om arbetet
Som medarbetare i serviceteamet har du en viktig roll i att skapa en ren, trygg och fungerande vårdmiljö för både patienter och personal. Arbetet är varierat och innefattar bland annat:
Daglig lokalvård av avdelningen för att säkerställa en hög hygienstandard
Köksarbete, där du utför lättare uppgifter och ansvarar för att förbereda och dela ut frukost, lunch och middag till patienter
Materialhantering, vilket innebär att du fyller på och ser till att nödvändigt material finns lättillgängligt för vårdpersonalen
Slutstädning av vårdplatser efter att patienter skrivits ut, så att rummet snabbt kan göras redo för nästa patient
Städning efter förlossningar, där du återställer rummet till ett rent och iordningställt skick
Arbetet ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta effektivt – ofta i ett högt tempo.
För att lyckas i rollen som servicearbetare behöver du:
• Vara social och hjälpsam, arbeta bra tillsammans med andra.
• Kunna anpassa dig utifrån vad som händer, genom snabba omställningar.
• Vara ansvarsfull och ha ordningssinne.
Eftersom arbetsplatsen är ett sjukhus kan det ske snabba förändringar, därför är det viktigt att du kan anpassa dig utifrån vad som händer. I ditt arbete har du många kontakter, därför är det viktigt att du kan ha dialog på svenska, samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner.
Du behöver kunna hantera IT-system/läsplatta utan problem. Bra fysik krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt eller utföra upprepande arbetsmoment. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom restaurangbranschen, måltider eller lokalvård. Det är meriterande om man har erfarenhet av service eller liknande arbetsuppgifter.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Vi använder oss utav tester som en del i urvalsprocessen. För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Rebecca Svensson.
Vårt erbjudande
Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete görs rätt. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Hos oss får du chansen att utföra ett
meningsfullt arbete för samhället. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lärketorpsvägen 10 (visa karta
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461 73 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Intern service i Trollhättan Jobbnummer
9986186