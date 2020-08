Serviceadministratör till Serviceenheten - Mittuniversitetet, Avdelningen för Infrastruktur - Butikssäljarjobb i Sundsvall

Mittuniversitetet, Avdelningen för Infrastruktur / Butikssäljarjobb / Sundsvall2020-08-25Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet och campusservice. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras teknisk support, utveckling, drift, telefoni, servicecenter, vaktmästeri, tryckeri, lokaler och hyresavtal. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.Serviceenheten har som uppdrag att erbjuda Mittuniversitetets medarbetare, studenter och externa intressenter en enhetlig, lättillgänglig och behovsanpassad service och support.Enheten består av ca 20 medarbetare och hanterar områdena telefonservice, IT-Helpdesk, servicecenter och IT-användarstöd.Periodvis behöver vi förstärkning i vårt Servicecenter på Campus i Sundsvall och vi söker dig som är tillgänglig för extraarbete under kontorstid.2020-08-25Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta:- Besvara frågor av allmän karaktär som ställs till Mittuniversitetet i alla kanaler- En särskild vikt läggs vid information och upplysning angående studiefrågor- Telefoni- och växelservice samt teleadministration- Produktion och distribution av inpasseringskort- Enklare IT-support- Stöd vid lokalbokning samt bokning av arrangemang- Försäljning av produkterFör att trivas i rollen behöver du ha en utpräglad känsla för service och trivas med kundkontakt. Vidare behöver du kunna kommunicera väl och ha förståelse för att olika individer tar till sig information och kunskap på olika sätt. Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver även ha god IT-vana.Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.För att söka tjänsten behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning. Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom området.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser därför gärna att du är:- Serviceinriktad och lösningsorienterad- Engagerad och handlingskraftig- Flexibel, snabbt kunna ställa om mellan arbetsuppgifter och fysiska platser- Förmåga att inhämta information och hålla sig uppdaterad- Förmåga att leda samtal och skapa goda relationerAnställning och tillträde: Denna tjänst avser en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle och får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som serviceadministratör är varierande, du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.InformationNärmare upplysningar lämnas av enhetschef Lotta Blomberg, tfn 010-142 89 43.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-09-15.Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidvid behov. Tillträde: Vid behov, enligt överenskommelse VisstidsanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-15Mittuniversitetet, Avdelningen för Infrastruktur5332918