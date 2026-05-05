Service-/Projektledare inom stationsunderhåll
Vattenfall AB / Foto- och filmjobb / Hässleholm Visa alla foto- och filmjobb i Hässleholm
2026-05-05
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Osby
, Höör
, Markaryd
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid.
Vi har vunnit nya avtal inom stationsunderhåll i syd. Vi växer och utökar nu teamet med en till Service-/Projektledare! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Din roll som Service-/Projektledare
Stationsavdelningen arbetar inom spänningsintervallet 0,4-400 kV med underhåll, projekt och felavhjälpning i ställverk, kontrollanläggning och övriga elkraftsutrustningar. Våra kunder är främst nätbolag, infrastrukturbolag, industrier, kommuner, regioner och andra servicebolag.
Som Service-/projektledare kommer du i huvudsak att arbeta med mindre projekt/ombyggnationer samt planera underhåll och services i våra kunders anläggningar.
Vi söker dig som motiveras av att skapa de bästa förutsättningarna för teknikerna ute i fält och för organisationen. Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
I rollen kommer du främst arbeta från ditt kontor men du kommer även vara ute på fältet. Arbetet är självständigt men samtidigt krävs stort fokus på samarbete och kommunikation mot såväl interna som externa aktörer.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten genom arbetsledning och koordinering.
Informera och rapportera om projektets status till beställare.
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten/uppdragen samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin.
Vara med på byggmöten och i förhandlingar med kund.
Aktivt bidra till nya affärer hos nya och befintliga kunder.
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats.
Dagsresor är en naturlig del av arbetet som Service-/Projektledare.
Kravspecifikation
Som Service-/Projektledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Ledarskap en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande angreppsätt.
Utöver ledarskap är en stor del av arbetet att självständigt kunna driva projekten framåt. Vi söker därför dig som vill ta ansvar och som har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor och kunder, du agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap och du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi söker dig som har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, teknik eller annat relevant område
Arbetslivserfarenhet av projekt-/serviceledning inom entreprenadbranschen
Datorvana (Office-paketet) samt vana av processtyrt arbete i ärendehanteringssystem.
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet projekt-/serviceledning inom stationsunderhåll
Erfarenhet av affärssystemet SAP
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort
Malmö eller Hässleholm
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Fredrik Strandqvist Andersson, fredrik.strandqvist@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
281 43 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässleholm - Vattenfall Jobbnummer
9893289