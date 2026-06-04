Service- och Underhållstekniker
FPP Flexibel Personalpartner AB / Grovarbetarjobb / Linköping Visa alla grovarbetarjobb i Linköping
2026-06-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du starta din karriär inom service och underhåll i en praktisk och utvecklande roll? Vi söker en junior service- och underhållstekniker som vill lära sig yrket, bidra i det dagliga arbetet och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. I rollen arbetar du med grundläggande service- och underhållsinsatser under handledning. Tjänsten passar dig som är ny i branschen eller i början av din tekniska karriär och som vill bygga upp praktisk erfarenhet i en säker och professionell arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
• Smörjning enligt smörjscheman.
• Enklare lagerbyten.
• Rengöring och förebyggande underhåll.
• Assistera vid mekaniska reparationer.
• Delta i stopp- och revisionsarbeten.
• Utföra enklare inspektioner.
• Dokumentera utfört arbete.Kvalifikationer
• Grundläggande mekanisk förståelse.
• Säker användning av handverktyg.
• Grundläggande ritningsförståelse.
• Förståelse för arbetsmiljö och säkerhet.
Vi söker dig som är nyutexaminerad eller har nyligen börjat arbeta inom området. Du är noggrann, ansvarstagande och har en vilja att lära dig nya arbetsmoment.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll med stöd av erfarna kollegor, arbeta i en lärande miljö och bygga en stabil grund för en fortsatt karriär inom service och underhåll. Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan.
Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110)
Regelgatan 4 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB Jobbnummer
9946814