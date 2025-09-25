Service- och Kundansvarig till Malmöanläggning
2025-09-25
Med över 30 år i branschen är vi en av Södra Sveriges mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Service- och Kundansvarig till Malmöanläggning
Är du en drivande och ansvarstagande person som gillar att snacka med kunder? Gillar du att arbeta praktiskt såväl som administrativt och trivs du med lite skit under naglarna? Gillar du att hitta lösningar till kunderna och har du dessutom ett truckkort? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Vi söker efter en ytterligare resurs som tillsammans med nuvarande personal ska ansvara över anläggningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera det praktiska på anläggningen samt försäljning, uthyrning och inventering. Du har kundkontakt genom telefon och/eller e-post. Eventuellt gör du besök hos potentiella kunder, eventuellt lämnar du broschyrer och medverkar på lokala nätverk.
Din profil:
Vi söker dig som är drivande, ansvarstagande, fungerar bra i sociala sammanhang men likväl kan arbeta ensam utan bekymmer och ser möjligheter i stället för hinder. Du kan formulera dig bra såväl i tal som skrift. Varierande arbetsuppgifter är en vardag med både jobb på kontoret och praktiskt arbete utomhus. Du är positiv och framåt som person samt strukturerad och noggrann med dina uppgifter.
Arbetstiderna är förlagda till 07 - 16, måndag till fredag. Tjänsten påbörjas som en uthyrning men med goda möjligheter till en fast anställning hos kunden. Placeringsort Malmö.
Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken.
Välkommen med din ansökan!
