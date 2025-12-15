Service- Och Installationstekniker Larm
Är du en teknisk problemlösare med öga för detaljer? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en service och installationstekniker med passion, som vill vara med och skapa trygghet för våra kunder. På köpet får du världens bästa kollegor, en stimulerande arbetsmiljö, konkurrenskraftiga förmåner och möjligheter till personlig utveckling.
Som tekniker hos oss kommer du att installera och underhålla avancerade system, felsöka och lösa tekniska utmaningar, samt ge förstklassig service till våra värdefulla kunder. Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö där du blir en del av vårt härliga gäng, med möjlighet att utvecklas och växa inom företaget. Här väntar spännande och varierande arbetsuppgifter.
Du som söker bör ha erfarenhet av arbete med inbrott, passage och kamera, god teknisk förståelse och problemlösningsförmåga samt en positiv attityd och serviceinriktad personlighet.
Låter det som du? Tveka inte att höra av dig!
Skicka CV och personligt brev till leif.m@prosak.se
. Vid frågor om ansökan är du varmt välkommen att ringa 010-55 00 124. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsgivaren - Professionell Säkerhet del av Next Safety Group
Våra nyckelord är Erfarenhet, Professionalism och Kundfokus och det ska du alltid känna i kontakten med oss.
Från våra kontor i Helsingborg och Malmö hjälper vi kunder över hela Skåne. Med många års erfarenhet i säkerhetsbranschen kan vår personal hantera alla typer av säkerhetsrelaterade utmaningar som företag möter i sin vardag. Så ansöker du
