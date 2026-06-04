Service- & fordonsansvarig till Kinab
Tillväxt Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2026-06-04
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, Salem
, Ekerö
, Huddinge
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Kinab är ett företag som erbjuder helhetstjänster för rengöring och underhåll av återvinningsmiljöer åt bland annat livsmedelsbutiker, bostadsrättsföreningar och andra fastigheter. Med fokus på kundanpassade lösningar och en norrländsk själ arbetar vi för att skapa rena, trygga och välfungerande miljöer över hela landet. Vårt arbete bidrar både till våra kunders verksamheter och till en mer hållbar hantering av avfall och återvinning.
Företaget växer och utvecklas och vi söker nu en verkstadstekniker till en ny roll i verksamheten. Rollen skapas för att stärka den tekniska servicen och säkerställa att våra fordon, verktyg och system alltid fungerar som de ska. Du kommer att arbeta i vår verkstad i Tumba tillsammans med ett mindre team där samarbete och tekniskt kunnande står i centrum. Närmaste chef blir verkstadsansvarig och du kommer även arbeta nära några av landets mest erfarna påbyggare inom specialfordon.
Som verkstadstekniker kommer du bland annat att:
Utföra service, reparation och felsökning på lastbilar, lyftsystem och specialbyggda fordon.
Arbeta med installation, underhåll och justering av robotar, tvättutrustning, komprimatorer och annan mekanisk utrustning.
Delta i renovering och förbättringsarbete av soptunnor, fallskydd och kundanpassade lösningar.
Planera och utföra både förebyggande och avhjälpande underhåll på utrustning och fordon.
Dokumentera utfört arbete samt rapportera arbetstid och åtgärder i företagets system.
Ansvarsområden
Du ansvarar för att Kinabs fordon, verkstadsutrustning och tekniska system hålls i gott skick och fungerar i den dagliga verksamheten. Arbetet innebär både planerat underhåll och felsökning när något inte fungerar som det ska.
I rollen ingår även att planera arbeten, ta fram material och reservdelar samt följa upp servicearbeten så att de dokumenteras korrekt. Du har ett nära samarbete med produktion, administration och kollegor i verkstaden. Tillsammans arbetar ni för att minska driftstopp, öka tillgängligheten på utrustningen och säkerställa hög kvalitet i allt arbete som utförs.
Du bidrar också till utvecklingen av verkstadens arbetssätt, rutiner och processer med fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet.
Önskad profil:
Erfarenhet från fordonsverkstad, gärna arbete med lastbilar eller tunga maskiner.
Kunskap inom mekanik, hydraulik och el.
Erfarenhet av felsökning och reparation av fordon eller maskiner.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Grundläggande datorkunskaper för dokumentation och rapportering.
Vi söker dig som:
Är noggrann och värdesätter ordning och kvalitet; eftersom arbetet handlar om att säkerställa driften i en samhällsviktig funktion.
Är lösningsorienterad och analytisk; då du ofta behöver felsöka tekniska problem och hitta hållbara lösningar.
Är flexibel och ansvarstagande; eftersom arbetet ibland kräver snabba insatser när utrustning eller fordon behöver åtgärdas.
Meriterande om du:
Har erfarenhet av robotik eller automatiserad utrustning.
Har kunskap inom avancerad felsökning och diagnostik.
Har erfarenhet av kranarbete eller krankort över 18 tonmeter.
Har erfarenhet av arbete med avfallssystem eller liknande tekniska lösningar.
C-körkort.Publiceringsdatum2026-06-04Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid, vardagar.
Placering: Verkstaden i Tullinge.
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med provanställning.
Vad vi erbjuder dig:
Hos Kinab får du arbeta i en tekniskt varierad roll där mekanik möter modern teknik. Du blir en viktig del av ett mindre team där kompetens, ansvar och samarbete värderas högt. Rollen ger dig möjlighet att arbeta med specialbyggda fordon och avancerad utrustning i en verksamhet som ständigt utvecklas. Samtidigt bidrar du till att hålla en viktig samhällsfunktion i gång – en ren och fungerande återvinningsmiljö för våra kunder runt om i landet.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849413-2035669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
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147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9947521