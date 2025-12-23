Service snickare sökes
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Erfarna Servicesnickare sökes till Göteborg
Är du en skicklig snickare som trivs med omväxlande uppdrag, kundkontakt och problemlösning i vardagen? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu erfarna servicesnickare för direktrekrytering i Göteborg. Här blir du en del av ett engagerat team med stolthet för hantverket och fokus på nöjda kunder.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som servicesnickare arbetar du med varierande uppdrag ute hos kund - både hos företag och privatpersoner. Du ansvarar för att planera, genomföra och slutföra arbeten med hög kvalitet och god servicekänsla.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Mindre bygg- och reparationsarbeten
Inrednings- och anpassningssnickerier
Underhåll och service i fastigheter
Kundkontakt och planering av uppdrag
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som snickare, gärna inom service och underhåll
Är självgående, noggrann och kundorienterad
Har B-körkort och god svenska i tal och skrift
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Direkt anställning hos företaget - ingen bemanningslösning
Trygg och stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftig lön och bra förmåner
Varierande och självständigt arbete med frihet under ansvar
Plats: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: Ansok@gr8partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9662319