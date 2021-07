Service Owner IT Infrastructure - Green Cargo AB - Datajobb i Solna

Green Cargo AB / Datajobb / Solna2021-07-06När du väljer Green Cargo väljer du en grön arbetsgivare. Varje dag du går till arbetet gör du en insats - för svenskt näringsliv, för miljön och för framtidens transporter. Medarbetarna är vårt företag och våra värderingar; vi har koll, vi vågar, vi bryr oss och vi levererar, genomsyrar allt vi gör. Hos oss blir du en betydelsefull medarbetare.Green Cargo befinner sig i en spännande utvecklingsfas där leveransen av nya IT-lösningar kommer att spela en viktig roll. Med ett starkt stöd ifrån bolaget och en spännande utvecklingsstrategi är vi redo att fortsätta på vår digitaliseringsresa där fokus kommer vara ny teknik och att hela tiden tänka nytt. Du kommer bli en viktig pusselbit i vår organisation och din tekniska kompetens tillsammans med din personlighet är de viktigaste parametrarna då du blir en viktig kugge för att på bästa sätt skapa bra förutsättningar för våra IT-miljöer.Vi erbjuderSom Service Owner kommer du att arbeta som specialist och ha det övergripande ansvaret för ditt område inom IT infrastruktur. Rollen har såväl ett operativt som taktiskt fokus. Som Service Owner säkerställer du att de ingående tjänsterna uppfyller verksamhetens krav och behov samt att leveransen är säkrad. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga IT funktioner samt andra enheter i verksamheten för att fånga upp nya och kommande behov, krav och förändringar. Vi erbjuder en sund och öppen arbetsmiljö, med goda förutsättningar för personlig och professionell utveckling.Ditt team och arbetsplatsI rollen som Service Owner Infrastructure rapporterar du till Head of Infrastructure och kommer att ingå i ett team med både medarbetare och konsulter. Du kommer att vara lokaliserad antingen i Solna eller i Hallsberg beroende av vad som passar dig bäst. På Green Cargo värdesätter vi mångfald genom att inkludera och samarbeta med människor med olika tänk, bakgrund, erfarenhet, kompetens och egenskaper inom alla organisationsnivåer.Arbetsuppgifter och ansvar- Säkerställa att leveranserna av områdets tjänster fungerar och är effektivaUpprätthålla och vidareutveckla områdets tjänster i enlighet med krav och behov från IT och verksamhetenSäkerställa att områdets tjänster är väldokumenterade och uppdateradeKoordinera problemlösning, förändringshantering och utveckling mot tjänsteleverantörer och intressenter för områdets tjänsterAktivt delta i arbetet med att definiera, utveckla och dokumentera strategier, processer och arbetssätt inom områdetSäkra tjänsternas drift och tillgänglighet enligt överenskomna servicenivåerSäkerställa att tjänsterna är väldokumenterade både med high-level design och detaljnivåAktivt delta i budgetarbetet och prognoser med ansvar rörande områdets tjänsterUtbildning och erfarenheterVi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande förvärvad kunskap.Vi ser också att du har specialistkunskap inom infrastruktur generellt och särskilt infrastruktur i molnlösningar. Vidare har du goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Meriterande är tidigare erfarenhet av transportsektorn.PersonligtSom person är du van att arbeta i team och har erfarenheter av att kommunicera med varierande grupper av intressenter, du har en förmåga att diagnostisera problem samt är analytisk. Din kvalitetsmedvetenhet är stor likaså din förståelse för affären och kundernas betydelse.- Du fattar snabba beslut och tar initiativ. Sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.Du sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är motiverad och jobbfokuserad och söker aktivt utmaningar och utvecklingsmöjligheter.Om du vill vara med i en digital förändringsresa så ska du inte tveka att söka jobbet hos oss.Kontakta oss redan idag och lära dig mer om hur du kan bidra!Mer inspiration finns här: https://www.outsystems.com/case-studies/green-cargo-legacy-cloud-migration/ Vi ser fram emot din ansökan!Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020. www.greencargo.com Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-07-06Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-22Green Cargo AB