Service medarbetare

Maskinstädning A. Nilsson AB / Städarjobb / Göteborg
2026-01-21


Visa alla städarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Maskinstädning A. Nilsson AB i Göteborg

Ett jobb som gör skillnad,
Som städare hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du bidrar till en renare vardag. Du arbetar i team med kollegor, tillsammans skapar vi service i världsklass.
Vi söker dig som:kan och vill jobba både vardag som helger varierat,
Gillar att jobba i team
Gärna har erfarenhet av städning
Är. noggrann, engagerad och vill utvecklas
Talar svenska
Kan arbeta flexibla tider arbetstider
Är flexibel att arbeta med olika kunder
Har B körkort och gärna egen bil (meriterande)
Välkommen med din ansökan,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@maskinstadning.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Maskinstädning A. Nilsson AB (org.nr 556115-9517)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Maskinstädning A Nilsson AB

Jobbnummer
9696744

Prenumerera på jobb från Maskinstädning A. Nilsson AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Maskinstädning A. Nilsson AB: