Service Host till Scandic Park, extra vid behov - Scandic Hotels AB - Restaurangbiträdesjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Scandic Hotels AB

Scandic Hotels AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm2021-04-15Lugnt beläget invid Humlegården på Östermalm med en kort och mysig promenad från Stureplan ligger Scandic Park!Hos oss på Scandic Park är den familjär stämning viktig, både för våra gäster men även för oss medarbetare på hotellet. Vi anser att gott samarbete och förstklassig service är receptet på framgång.Några som följt denna trend är några av våra landslag, som vi alltid hoppas väljer Scandic Park som deras förstahandsval. Så vill du arbeta på ett hotell med skön atmosfär och tillsammans med oss ge våra gäster en magisk upplevelse? Då är du den vi söker!Nu söker vi en Service Host till hotellet Scandic Park.Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Service Host agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.I rollen som Service Host arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!Vad är din roll som Service Host?- Förmedla gott värdskap till våra gäster- Städning av hotellrum, korridor, pentry samt allmänna utrymmen på hotellet- Hålla rent på anvisade ytor och bidra till den allmänna ordningen i hotellets lokalerHantera tvätt och fylla på förrådEnklare matlagning, förberedelser och framplockningFylla på bufféer enligt koncept- Diska- Rengöring- Hålla ordning i kök och allmänna utrymmen- Utföra egenkontroller- Följa Scandics Livsmedelspolicy- Följa koncept och manual för F&B- Support till bar, renhållning och egenkontroll- Ge gäster ett positivt bemötande och en god serviceVem är du?- Några års erfarenhet från liknande arbete- God social förmåga- Prestigelös lagspelare- Goda kunskaper i Svenska och Engelska.- Datorvana- Hög förmåga att ge riktigt bra service- Bra fysik då tunga lyft kan förekomma- Viss dryckeskunskap och matkunskapInformation om tjänsten:Tjänsten är en anställning för enstaka dagar på extra vid behov.Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.Delar du våra värderingar?BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLDVaraktighet, arbetstidDeltid Visstidsanställning 11 dagar till 3 månader2021-04-15Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-29Scandic Hotels AB5692874