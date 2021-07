Service Host Stockholm - ISS Facility Services AB - Receptionistjobb i Stockholm

ISS Facility Services AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-07-07Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. Vill du också bli en del i vår globala organisation där ditt jobb verkligen gör skillnad?Till vår kund centralt i city söker vi en positiv och engagerad medarbetare med högt servicefokus som drivs av att ge det lilla extra varje dag. I gengäld erbjuder vi dig ett tillfälle att vara delaktig i en förändringsresa där dina individuella egenskaper och erfarenheter bidrar till att skapa morgondagens arbetsplats.Du blir ISS ansikte utåt mot kunden och får därmed en mycket viktig roll i att skapa en välkomnande serviceatmosfär med ett professionellt mottagande. Som Service Host arbetar du med många och varierande arbetsuppgifter, både högt och lågt. Din uppgift är att se till att tjänsteleveransen fungerar smidigt i de tre hus mitt i City som utgör kundens huvudkontor när vi skapar en trivsam och väl fungerande mötesmiljö för de som besöker och arbetar på arbetsplatsen.Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:Att på ett serviceinriktat sätt välkomna, informera och vägleda besökare på arbetsplatsenBesvara telefonsamtal, arbeta aktivt i vår ärendeportal och vara behjälplig vid kundönskemål och felanmälningarBoka och iordningsställa konferensrumHantera AV-teknikHantera konferenser och eventHantera leveranser, post och budAnsvara för parkeringsadministrationHa god kännedom över status i husenEnklare vaktmästaruppgifterÖvriga administrativa uppgifterUppdraget bedrivs inom ramen för en integrerad servicelösning där du utöver ditt ansvarsområde förväntas vara behjälplig inom andra områden av verksamhetsservicen. Vi söker dig som är prestigelös och vill ta ansvar för hela kontorsdriften och som uppskattar ett omväxlande arbete.2021-07-07Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass samt delar våra värderingar ärlighet, entreprenörskap, ansvar och kvalitet. Det innebär att du har en hög servicenivå, god överblick över ditt serviceområde och bidrar med förslag till förbättringar hos kunden. Vi ser att du har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom service. Du har god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift och innehar goda IT-kunskaper. Vi ser också att du har goda organisatoriska egenskaper och uppskattar arbete med rutiner och processer. Du är flexibel, trivs med att fatta egna beslut och vill vara med i vårt förändringsarbete mot morgondagens arbetsplats.Gymnasium eller motsvarande, ytterligare serviceutbildning är meriterande.3,5 års arbetslivserfarenhet från hotell eller liknande miljö.Svenska och engelska obehindrat i tal och skriftKunskap och intresse när det gäller AV och IT-utrustningVan att arbeta med processer och administration.Kunna arbeta både självständigt och i teamVad vi erbjuderVi erbjuder en varierande och spännande roll där ditt arbete kommer vara viktig del i att nå ISS och kundens mål. Du blir utöver en representant för ISS gentemot kunden ett ansikte utåt även för kunden. ISS är en global organisation med stort fokus på utveckling för såväl medarbetare som för kunden. Inom ISS organisation finns goda möjligheter till utveckling inom brett varierande områden. Arbetstiden är i huvudsak förlagt till mellan 07:00-18:00 helgfria vardagar.Anställningens omfattningTjänsten är en tillsvidareanställning på ISS med tillämpning av sex månaders provanställning. Anställningens omfattning är heltid och arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid. Placeringsort är Stockholm. Vi söker 2 nya medarbetare till vårt team.Urval och intervjuer sker löpande, varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vid frågor om tjänsten kontakta Peter Bedoire, peter.bedoire@se.issworld.com Observera! Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via vårt rekryteringssystem. Ansökningar som skickas på annat sätt kommer inte att kunna besvaras eller hanteras för den här rekryteringen.Sista ansökningsdag är 2021-08-15, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15Iss Facility Services AB5850802