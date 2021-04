Service Host, F&B Services - frukostkock, Scandic Uplandia, delt - Scandic Hotels AB - Restaurangbiträdesjobb i Uppsala

Scandic Hotels AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala2021-04-15Nu söker vi en Service Host till hotellet Scandic Uplandia.Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Service Host agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.I rollen som Service Host arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!Vad är innebär rollen som Service Host?Nu söker vi en servicestjärna som ska arbeta inom området F&B Services på hotellet Scandic Uplandia.Du som arbetar som service host i vår frukost är den första som våra gäster möter på morgonen, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov.I dina arbetsuppgifter ingår matlagning, förberedelse, framplockning samt att hålla ordning i kök och allmänna utrymmen. Du ser till att disk, renhållning och egenkontroll flyter på och i enlighet med livsmedelspolicy, koncept och manualer.Denna tjänst innefattar även matlagning i form av produktion till vår Bistro och shop, så du bör ha kallskänske- eller kockerfarenhet.Vem är du?För att passa i rollen tror vi att du har en kockutbildning eller tillgodogjort dig motsvarande kompetens samt att du har kunskaper inom livsmedelshygien. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper, din inställning och att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster. Du bör även vara en bra lagspelare som samarbetar och tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.Information om tjänsten:Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid. Vi tillämpar provanställning.Tjänsten innefattar belagd arbetstid både vardagar och helg.Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.Delar du våra värderingar?BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLDVaraktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-04-15Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-30Scandic Hotels AB5694287