Service elektriker till Luleå
2026-03-26
Actemium är företaget för dig som vill ta nästa steg i en organisation med goda möjligheter till påverkan samt fokus på installation och teknisk utveckling inom el. Inom elteknik arbetar vi över samtliga spännings- och specialistområden samt erbjuder projekt av olika storlekar och former. I våra uppdrag mobiliserar vi gärna kompetenser och resurser i hela Sverige, för att på bästa sätt utveckla medarbetaren och verksamheten samt optimera kundnyttan.
Kontoret i Luleå omfattar idag ca 80 medarbetare med spetskompetens inom bland annat låg- och mellanspänning inom industri- och fastighetentreprenader samt service. Vi vill nu utöka vår styrka inom service och söker därför flera ansvarstagande samt självständiga serviceelektriker. Med mål om att gå en spännande och utvecklande framtid till mötes tillsammans.
Om tjänsten
Vi på Actemium söker nu förstärkning inom verksamhetsdelen kopplat till service. Tjänsten präglas av serviceuppdrag relaterat till: Ansvar för installation, driftsättning och felsökning på el-anläggningar, entreprenadservice samt rotjobb. Det förekommer även uppdrag gällande ny innovativ teknik såsom solceller och laddstationer. Hos oss får du bidra i spännande projekt där du får möjlighet att utvecklas i din roll som elektriker.
Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande av kunder och samarbete med kollegor samt förmåga att arbeta självständigt. Hos Actemium är du en del av ett lag och det är vår professionalitet, kompetens och service som bygger kunders förtroende. Hos oss får du bidra i spännande projekt där du får möjlighet att utvecklas i din roll som elektriker.
Kompetensprofil
Vi söker dig som har erfarenhet av att vara ute på serviceuppdrag och idag arbetar med liknande arbetsuppgifter. Som medarbetare hos Actemium är delaktighet, ansvar för kundrelationer och det egna arbetet en självklarhet. Dina personliga egenskaper är viktiga för att behålla och bidra till den atmosfär vi har idag.
Du är en lagspelare som tar ansvar för att planera och genomföra dina arbeten med god kvalitet och kompetens. Du sätter alltid säkerheten först och förstår betydelsen av att hjälpa en kollega samt lyssna på kunden. Vår erfarenhet är att medarbetare växer och presterar genom engagemang och delaktighet.
Körkort B är ett krav.
Vi välkomnar ansökningar från både kvinnor och män. Hos oss är mångfald en styrka, och vi ser gärna sökande med olika bakgrund och perspektiv.
Din ansökan
Sista ansökningsdagen är 20260601 rekrytering kan ske löpande under ansökningsperioden. Varmt välkommen med din ansökan! För ytterligare information kontakta: Rekryterande chef: Patrik Hjelm Telefon: +46 70-2123772 E-postadress: patrik.hjelm@actemium.com
Om Actemium
Actemium är VINCI Energies internationella varumärke inriktat mot industri. Actemium medverkar till att förbättra och optimera industriella processer. Tack vare nätverket av 440 affärsenheter över hela världen hjälper vi stora som små industrikunder både lokalt och globalt. I Sverige arbetar vi främst mot processindustri, pappersindustri, energibolag och med infrastruktur. Vi är med hela vägen från projektering och montage till test och drifttagning av avancerade el-, tele-, instrument- och automationsanläggningar. Vi har även väl fungerande serviceavdelningar som tillhandahåller tjänster åt bostadsbolag, affärer och privatkunder, så inget jobb är för stort eller för litet för oss. Actemiums globala nätverk är verksamt inom olika marknadssegment och i Sverige inriktar vi oss på kemi, energi, massa & papper, infrastruktur och vatten.
