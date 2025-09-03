Servicceelektriker till Stockholm
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
Vi söker nu fler engagerade och självgående elektriker till spännande uppdrag i norra Stockholm. Om du är strukturerad, noggrann och har en naturlig känsla för service - då kan det här vara en perfekt möjlighet för dig.
Du kommer att jobba både självständigt och i team, där arbetsuppgifterna varierar mellan service, installation och felsökning. Vi ser gärna att du är trygg i din roll och trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta.
Ditt uppdrag hos oss:
Självständiga elarbeten, t.ex. kabeldragning, armaturbyten och kompletteringar
Felsökning och problemlösning inom elinstallation
Installation och montering av belysnings- och kanalisationssystem
Märkning och dokumentation enligt gällande standard
Kontakt med kunder och kollegor för planering, uppföljning och kvalitetssäkring
Administrativa uppgifter såsom materialbeställning, tidrapportering och efterkontroller
Vi söker dig som:
Har en fullständig elutbildning
Har minst 3 års erfarenhet från branschen
Innehar ECY-certifikat eller motsvarande intyg (alternativt godkänt utlåtande från Installatörsföretagen)
Har B-körkort för manuell bil
Är noggrann, serviceinriktad och har ett lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande om du också har:
Erfarenhet inom entreprenad, service eller industri
Giltiga certifikat som t.ex. liftkort, fallskydd eller ESA 14
Vi erbjuder dig:
En stabil heltidstjänst i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön och möjlighet till ackordsarbete där det tillämpas
Kollektivavtal (Installationsavtalet) - med förmåner som reseersättning, restid, försäkringar och tjänstepension
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov för dokumentation
Friskvårdsbidrag genom samarbeten med bl.a. SATS, Nordic Wellness och 24/7
Tillgång till branschrelaterade utbildningar och interna utvecklingsmöjligheter
Regelbunden uppföljning och coaching
Trevliga kollegor och sociala företagsaktiviteter
Vi på eLinked AB är ett bemanningsföretag som specialiserat oss på elteknik. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö täcker vi projekt över hela Sverige. Våra kunder består av ledande aktörer inom elinstallation, och vi bemannar både enstaka tjänster och kompletta team.
Som anställd hos oss omfattas du av både Installationsavtalet och Bemanningsavtalet Tjänsteman - vilket ger trygga villkor och goda utvecklingsmöjligheter. Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag - vi behandlar ansökningar löpande. Bifoga gärna ett uppdaterat CV via länken.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Christoffer Andersson christoffer@elinked.se Jobbnummer
9491078