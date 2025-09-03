Servicceelektriker till Stockholm

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Solna
2025-09-03


Vi söker nu fler engagerade och självgående elektriker till spännande uppdrag i norra Stockholm. Om du är strukturerad, noggrann och har en naturlig känsla för service - då kan det här vara en perfekt möjlighet för dig.

Du kommer att jobba både självständigt och i team, där arbetsuppgifterna varierar mellan service, installation och felsökning. Vi ser gärna att du är trygg i din roll och trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta.

Ditt uppdrag hos oss:

Självständiga elarbeten, t.ex. kabeldragning, armaturbyten och kompletteringar

Felsökning och problemlösning inom elinstallation

Installation och montering av belysnings- och kanalisationssystem

Märkning och dokumentation enligt gällande standard

Kontakt med kunder och kollegor för planering, uppföljning och kvalitetssäkring

Administrativa uppgifter såsom materialbeställning, tidrapportering och efterkontroller

Vi söker dig som:

Har en fullständig elutbildning

Har minst 3 års erfarenhet från branschen

Innehar ECY-certifikat eller motsvarande intyg (alternativt godkänt utlåtande från Installatörsföretagen)

Har B-körkort för manuell bil

Är noggrann, serviceinriktad och har ett lösningsorienterat arbetssätt

Meriterande om du också har:

Erfarenhet inom entreprenad, service eller industri

Giltiga certifikat som t.ex. liftkort, fallskydd eller ESA 14

Vi erbjuder dig:

En stabil heltidstjänst i ett växande företag

Konkurrenskraftig lön och möjlighet till ackordsarbete där det tillämpas

Kollektivavtal (Installationsavtalet) - med förmåner som reseersättning, restid, försäkringar och tjänstepension

Arbetstelefon med fria samtal och surf

Dator eller surfplatta vid behov för dokumentation

Friskvårdsbidrag genom samarbeten med bl.a. SATS, Nordic Wellness och 24/7

Tillgång till branschrelaterade utbildningar och interna utvecklingsmöjligheter

Regelbunden uppföljning och coaching

Trevliga kollegor och sociala företagsaktiviteter



2025-09-03

Vi på eLinked AB är ett bemanningsföretag som specialiserat oss på elteknik. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö täcker vi projekt över hela Sverige. Våra kunder består av ledande aktörer inom elinstallation, och vi bemannar både enstaka tjänster och kompletta team.

Som anställd hos oss omfattas du av både Installationsavtalet och Bemanningsavtalet Tjänsteman - vilket ger trygga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.


Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag - vi behandlar ansökningar löpande. Bifoga gärna ett uppdaterat CV via länken.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Christoffer Andersson
christoffer@elinked.se

9491078

