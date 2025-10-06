Serveringspersonal till vår Julbordssäsong
Julins Restaurangverksamheter AB / Servitörsjobb / Karlstad Visa alla servitörsjobb i Karlstad
2025-10-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Julins Restaurangverksamheter AB i Karlstad
Julins Backyard Barbecue, Restaurang och Smokehouse öppnade hösten 2020. Vi drivs av att erbjuda barbecue i absoluta toppklass! Inspirationen hämtas från amerikanska södern, närmare bestämt Austin - Texas. Våra gäster är våra vänner och när de kommer till oss skall de ska få en helhetsupplevelse av mat, dryck, musik och service med fingertoppskänsla.
Texas barbecue - fast i Värmland helt enkelt!
Har du erfarenhet av bordsservering? Bli en del av vårt engagerade team som jobbar hårt för att utvecklas och ständigt förbättra det vi gör. Vårt gemensamma mål är att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster. Vi rekryterar nu inför julbordssäsongen 2025.
Som Serveringspersonal hos oss arbetar du hela tiden för att få våra gäster att känna sig välkomna och uppmärksammade. Du är en positiv person som har hög arbetsmoral, är driven och trivs med ett högt arbetstempo. Du är serviceminded och har glimten i ögat. Du är representativ, flexibel, noggrann samt stresstålig. Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Du är intresserad av mat och dryck. Du trivs i en miljö som ställer höga krav och är engagerad och nyfiken på att lära - och bli lärd. Du tycker om att vara delaktig och vill tillsammans med teamet driva verksamheten framåt. Du är uppmärksam på detaljer och är bra på att bemöta och tillmötesgå gästers individuella behov. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete som servis/servitör, runner och/eller bar.
Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här rekryteringen. Vi är en verksamhet där vi vill ta vara på teamets tillgångar, vilket gör att kök och servis jobbar nära tillsammans och hjälper varandra i det dagliga arbetet. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Om jobbet
Vår Julbordssäsong startar den 26 november och sträcker sig till den 20 december. Möjlighet till arbete under hösten samt under vår och kommande sommarsäsong finns. Utbildningstillfällen kommer att hållas inför din anställning som sker innan ovanstående startdatum.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Du tar hand om våra gäster på bästa sätt och guidar dem genom sin vistelse hos oss. Servering av mat och dryck, avdukning , disk och städ. Arbete i kassa där du rekommenderar mat och dryck samt har kunskap om produkter i vår BBQ-shop.
Schemat är varierat med dag/kväll/helgpass. Du behöver kunna jobba dagtid vardagar samt kväll och helg. Vår verksamhet håller stängt måndagar och söndagar.
I din ansökan bifogar du ditt CV och ditt personliga brev där du berättar om dig själv, dina tidigare erfarenheter av branschen och beskriver på vilket sätt du skulle kunna vara en tillgång för oss.
Vi kommer att starta rekryteringsprocessen omgående och hålla intervjuer löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: malin@julinsbbq.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Julins Restaurangverksamheter AB
(org.nr 559239-1352)
Östanvindsgatan 1 (visa karta
)
652 31 KARLSTAD Arbetsplats
Julins Backyard Barbecue Kontakt
Malin Julin malin@julinsbbq.se 054-202 13 47 Jobbnummer
9543375