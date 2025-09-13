Serveringspersonal till restaurang
2025-09-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Vi är en asiatisk restaurang vid namn Nooch som ligger vid Järva krog.
Vi är en asiatisk restaurang vid namn Nooch som ligger vid Järva krog.
Vi söker nu en glad och positiv person som vill arbeta som serveringspersonal. Vi ser att du har ett genuint intresse och kunskap om service.
Du har ett driv och arbetar likaväl självständigt som med kollegor. Att vara ansvarsfull och noggrann är viktigt för dig och att arbeta ihop med andra är något du trivs du med. A och O för dig är att ge kunderna den bästa servicen!
I tjänsten ingår arbetsuppgifter i form av kassahantering, bordsbeställningar och bordsserveringar. Arbetstiderna är varierande under dagtid, kvällstid samt även helger.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på info@nooch.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: info@nooch.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Arbetsgivare Nooch AB
(org.nr 559174-4593), https://www.nooch.se/
Slåttervägen 18 (visa karta
)
170 67 SOLNA Jobbnummer
9507423