Serveringspersonal till Medeltidskrogen i Visby
Kapitelhusgården I Wisby AB / Servitörsjobb / Gotland
2026-03-25
Gillar du tanken på att gestalta historien genom att arbeta på en medeltida krog iklädd medeltidskläder tillsammans med ett härligt gäng?
Då låter det som att ett sommarjobb på Kapitelhusgården i Wisby kan vara något för dig!
Inför sommaren , v.26-33, söker vi serveringspersonal till sommarkrogen.
Vi är ett entusiastiskt gäng, där flera av oss återkommer år efter år för att arbeta på "Kapitel".
Vår målsättning är att stärka upplevelsen av att varje gäst som kliver innanför våra dörrar har gjort en tidsresa och klivit ur 2000-talet till förmån för 1300-talet. Det innebär att vi kommer att arbeta med såväl helhet som detaljer och vi förväntar oss att du är noggrann och intresserad.
Vi lägger stor vikt vid våra råvaror i köket och vi försöker att jobba gotländskt så långt det är möjligt. I glasen häller vi mjöd, en dryck som är ganska okänd för många.
Dina arbetsuppgifter är främst att servera men vi hjälper varandra där det behövs.
Du berättar om maten, dryckerna, platsen och dess historia och genom detta ge gästerna en minnesvärd upplevelse av sitt besök. Du kommer att få bekanta dig med mjöd och dess historia samt även enklare hantering av eld. Kanske kan du sedan visa upp enklare eldkonster för våra gäster?
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. Tidigare restaurangvana är givetvis meriterande men också ett intresse av att medverka i en historisk miljö. Att vara social, utåtriktad och oblyg är bra egenskaper eftersom vi ibland skojar lite med gästerna.
Period: v.26-33.
Vi har ingen möjlighet att ordna boende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: jeanette@kapitelhusgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kapitelhusgården i Wisby AB
(org.nr 556748-9777), http://www.kapitelhusgarden.se
S:t Drottensgatan 8 (visa karta
)
621 57 VISBY Arbetsplats
Kapitelhusgården I Wisby AB
9819579