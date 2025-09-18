Serveringspersonal till konferens - bemanning - extra
2025-09-18
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Uppsala
, Solna
Vi Bemannar.nu bygger nu upp vår resursbank med kandidater som vill arbeta inom hotell-, konferens- och restaurangbranschen.
För att söka detta jobb är det ett krav att du kan intyga att du har minst 50% annan sysselsättning. Antingen studier eller annat jobb. Detta är ett extrajobb, inte heltid.
Vi söker efter dig som har erfarenhet av att jobba inom serviceyrket och brinner för att ge kunden en positiv upplevelse. Har du tidigare erfarenhet ifrån restaurangbranschen så är det meriterande men det viktigaste är att du är en person med servicekänsla, utstrålning, har viljan att lära och är stresstålig
Registrerar du dig med ditt CV via denna annons är du alltid sökbar i vårt system när vi får uppdrag där vi bemannar olika företag med serveringspersonal. Du blir anställd hos oss som bemanningskonsult och uthyrd på olika uppdrag.
Uppge i ansökningsfrågorna vad du har för erfarenhet.
Beskriv gärna vem du är, vilken typ av roll du söker och när du finns tillgänglig för uppdrag. De flesta av våra uppdrag är inom Arlandaregionen.
Om Vi Bemannar.nu
Vi Bemannar.nu är ett bemanningsföretag och som gör avstamp i Arlandaregionen. Vi har olika typer av bemanningsuppdrag såsom lager, logistik, spedition, servis.
Vi vet att behovet av serveringspersonal är stort och behöver fler kandidater i vår kandidatdatabas. Ansök nedan med ditt CV och passa även på att beskriva i ditt personliga brev, eller fritext-rutan, om vad du helst vill göra och i vilka roller du är ditt bästa jag.
Varmt välkommen att söka! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), http://www.virekryterar.nu Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Kontakt
Morten Linnes morten@vibemannar.nu 0763036449 Jobbnummer
9514646