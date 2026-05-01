Serveringspersonal till Deltidstjänst Söks till Restaurang Le Cardinal
2026-05-01
Serveringspersonal sökes till Restaurang Le Cardinal!
Vi söker nu erfaren serveringspersonal till vårt team.
Inför sommaren söker vi nu engagerad och erfaren serveringspersonal till vårt team. Tjänsten gäller under sommarsäsongen, med god möjlighet till fortsatt anställning även efter säsongens slut.
Om dig:
Du är service-minded, ansvarstagande och stresstålig.
Vi söker en person som vill jobba långsiktigt hos oss.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av service, kassa eller restaurangverksamhet.Publiceringsdatum2026-05-01Dina arbetsuppgifter
Ta kunders mat- och dryckesbeställningar och leverera dem till rätt personer.
Ansvara för servering av mat och dryck, kassahantering och ta emot telefonbeställningar.
Främja försäljningstillväxt genom samarbete med kollegor och alltid jobba mot merförsäljning.
Övriga krav:
Vi prioriterar sökande 20+ år, eftersom serveringsansvarig är vår prioritet.
Flytande svenska och engelska är ett krav.
Flexibilitet gällande arbetstider är viktigt, då arbetet innebär kvällar, fredagar och helger.
Våra öppettider:
Mån-Tors: 11.30-22.00
Fre-Sön: 12.00-22.00Så ansöker du
Mejla ditt CV
Rekrytering sker löpande, med 15 Juni. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Via mejl
E-post: info@lecardinal.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Arbetsgivare Le Cardinal Ystad AB
(org.nr 556851-0282)
Stortorget 15 (visa karta
)
271 43 YSTAD Arbetsplats
Kardas Europa AB Jobbnummer
9887237