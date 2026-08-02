Serveringspersonal till Deltidstjänst Söks till Restaurang Le Cardinal
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2026-08-02
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Serveringspersonal sökes till Restaurang Le Cardinal!
Vi söker nu en erfaren och serviceinriktad serveringsmedarbetare till vårt team.
Om dig:
Du är service-minded, ansvarstagande och stresstålig.
Vi söker en person som vill jobba långsiktigt hos oss.
Du är utåtriktad, har god social förmåga och trivs med att ge gäster ett trevligt bemötande.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av service, kassa eller restaurangverksamhet.Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
Ta kunders mat- och dryckesbeställningar och leverera dem till rätt personer.
Ansvara för servering av mat och dryck, kassahantering och ta emot telefonbeställningar.
Främja försäljningstillväxt genom samarbete med kollegor och alltid jobba mot merförsäljning.
Bemöta och kommunicera med gäster på ett trevligt och professionellt sätt.
Övriga krav:
Vi prioriterar sökande 20+ år, eftersom serveringsansvarig är vår prioritet.
Flytande svenska och engelska är ett krav.
Flexibilitet gällande arbetstider är viktigt, då arbetet innebär kvällar, fredagar och helger.
Våra öppettider:
Mån-Tors: 11.30-22.00
Fre-Sön: 12.00-22.00Så ansöker du
Mejla ditt CV
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Via mejl
E-post: info@lecardinal.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Arbetsgivare Le Cardinal Ystad AB
(org.nr 556851-0282)
Stortorget 15 (visa karta
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271 43 YSTAD Arbetsplats
Kardas Europa AB Jobbnummer
10017973