Serveringspersonal, Terrassen
2025-11-14
Hallå!
Vill du jobba på en arbetsplats med mycket fart, blandade arbetsuppgifter och framför allt mycket roligt? Se hit!
Vi söker nu ytterligare serveringspersonal till vårt team. Vi söker personer med mycket energi, som har lätt att prata med nya människor, och har ett brinnande intresse för service!
Erfarenhet inom restaurangbranschen, eller annan form av kundservice, är ett krav. Då arbetet innebär hantering av alkohol har vi en åldersgräns på minst 18 år. Arbetstiden är förlagd främst på helger varför bartenderkunskaper är ett stort plus. Upplärning inleds så snart som möjligt.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Skicka in ditt CV och personliga brev till terrassenjobb@gmail.com
E-post: terrassenjobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Davicia AB
(org.nr 559074-4925), https://www.terrassenkatrineholm.com/
Stortorget 1 A (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Jobbnummer
9606355