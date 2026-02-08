Serveringspersonal sommar

Big Street Barbecue & Bar är en restaurang beläget på Storgatan i Rättvik.
Vi har 65 platser i restaurangen, stor uteservering på sommaren med 120 platser. Vår meny består av en steakhouse del där köttet är framträdande med tillbehör. Kompletteras med ett par fiskrätter, skaldjur och hamburgare. Vi satsar även på öl och har ca 100 sorter att erbjuda.
Hos oss vill vi att gästerna ska känna sig som hemma och ha en härlig stämning med trevlig personal och glada, nöjda gäster.
Är du serviceinriktad med ett leende på läpparna, gillar omväxlade och fartfyllt arbete. Kan jobba helger och kvällar. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs, kunna jobba heltid under veckorna 25-32. Arbetstiden varieras mellan kl11.00-23.00
Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: therese@bigstreet.nu

