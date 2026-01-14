Serveringspersonal sökes
The Flying Horse AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Flying Horse AB i Stockholm
The Flying Horse på Odengatan 44 slog upp portarna i Mars 2010 och blev snabbt en självklar del av Vasastan. En brittisk pub med välsmakande inslag av klassiska rätter. Här avnjuter våra gäster god mat & dryck i en trevlig och avslappnad pubmiljö. Flying Horse är även en populär sportbar, vi samtliga matcher i Champions League, Fotbolls EM, Fotbolls VM, Premier League, La Liga & Allsvenskan.
Om tjänsten: Vi söker nu engagerad serveringspersonal som vill bli en del av vårt dynamiska team. Tjänsten innebär varierande arbetstider, främst kvällar och helger vid behov. Vi ser gärna att du kan hoppa in 1-3 pass i veckan, men antal pass kan variera från vecka till vecka beroende på behov.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat och dryck till våra gäster.
Bidra till en positiv och inbjudande atmosfär.
Säkerställa att restaurangen är ren och välorganiserad.
Hantera betalningar och ge utmärkt service.Kvalifikationer
Serviceinriktad med en positiv inställning.
Ambitiös och förmåga att hantera stress.
Initiativtagande och bra samarbetsförmåga.
Tidigare erfarenhet av restaurangarbete är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö i en populär pub och restaurang.
Möjlighet att arbeta med ett engagerat och professionellt team.
Flexibla arbetstider och personalförmåner.
Om du brinner för service och vill vara en del av vårt team, ser vi fram emot din ansökan.
Ansökan: Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@flyinghorse.se
. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på The Flying Horse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jobb@flyinghorse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering [omfattning %]". Arbetsgivare The Flying Horse AB
(org.nr 556785-7783), http://flyinghorse.se
Odengatan 44 (visa karta
)
103 03 STOCKHOLM Arbetsplats
The Flying Horse Jobbnummer
9684868